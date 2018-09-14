分析師：蘋果發表會很無聊 但以投資角度仍可樂觀看待

正如一位分析師所描述，華爾街週三對蘋果公司年度產品發表呵欠連連，新產品的一切都在預期之中。不過，蘋果 (AAPL-US) 股價雖然在週三下跌 1.2%，卻在週四上漲逾 2%，分析師認為，這表示投資人願意原諒乏味的新品，更關注強勁的財務前景。

長期看多蘋果的 Gerber Kawasaki 執行長 Ross Gerber 表示，蘋果基本上又發表了大同小異的 iPhone，這不值得辦個發表會，庫克 (Tim Cook) 跟消費者已經脫節。

但這完全不會讓 Gerber 對蘋果股價不滿。他說：「做為一個投資人，這支股票很棒，因為它的估值、現金流，它還具有壟斷優勢。在應用程式生態系統和娛樂上，它都能一直收錢。」

Synovus Trust 公司副總裁 Daniel Morgan 表示，他也沒有被週三的活動所吸引。他認為，新產品只是在既有的基礎上再增添些優勢。

但以投資人的角度來看，Morgan 指出，他樂見蘋果提高 iPhone Xs 售價，因為這能拉高手機的平均銷售價格 (ASP)。

iPhone 銷售成績轉為持平 (圖表取自 CNN Money)

與此同時，他認為，蘋果還可以專注於回購股票或增加股利。或者，蘋果能用手上的龐大現金，去併購一些令人興奮的科技公司，如 Oracle，儘管這實現的可能性不高，蘋果歷來一直反對重大收購。

不過，並非每個投資人都感到興奮。高盛分析師 Rod Hall 發布報告指出，較便宜的 iPhone XR 價格不及預期，因此高盛反而降低他們的平均銷售價格預測，將蘋果評為「中性」。

iPhone 之外更值得投資人關注

由多數分析師的評價反映出，分析師看待蘋果股價的方式，已經漸漸遠離這款已存在 11 年的旗艦產品，轉向關注蘋果在 iPhone 之外的新成長領域。

目前最受重視的，可能是服務部門業務，這部分由 AppleCare、Apple Pay、Apple Music 和其他部門組成。財報顯示，其單季營收強升 31%，至 95.48 億美元。

新一季中，Apple Pay 用於超過 10 億筆交易，這個數字是去年同期的 3 倍。此外，蘋果表示，與 PayPal 相比，Apple Pay 在行動支付上的比例更高。與此同時，Apple Music 的受歡迎程度也在快速增加。

庫克在第 3 季的財報會議上表示，公司的目標是在 2020 年，將服務部門營收自 2016 年翻倍，這代表會接近 500 億美元。

蘋果公司較少談論的「其他產品」部門，包括 AirPods、Apple TV、Apple Watch、Beats 產品和 HomePod，季營收也增長了 37%，達到 37.4 億美元。

最後，Apple 準備在未來幾年內進入串流媒體電視市場。這家科技巨頭已經慢慢積累了大量的好萊塢頂級天才，應該有助於它與 Netflix、亞馬遜、Hulu 等公司競爭。