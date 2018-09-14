蔚來汽車上市第2天飆漲76% 投行：可能面臨與特斯拉一樣問題

中國電動車製造商蔚來汽車赴美 IPO，上市第 2 天股價飆漲 76%，該公司被譽為「特斯拉殺手」，然而華爾街分析師充滿疑慮，認為蔚來汽車 (NIO-US) 或許與特斯拉 (TSLA-US) 面臨相同問題。

蔚來汽車的發行價為每股 6.26 美元，成功籌資 10 億美元，週四 (13 日) 股價飆漲 75.76%，至每股 11.60 美元，無畏懼投行 Bernstein 給出的「劣於大盤」評級，以及目標價格 4.20 美元。

蔚來汽車股價日線走勢圖

以 Robin Zhu 為首的 Bernstein 分析師認為蔚來汽車可能面臨與特斯拉相同問題，例如燒錢速度極快，以及過具野心的銷售目標。同時，該公司成本過高，但售價過低，因此在未來 12 個月至 18 個月間，可能需要再度於資本市場籌資。

雖然有很多因素讓他們對這家電動車製造商很感興趣，但分析師不認為該股為穩健的投資。分析師指出，蔚來汽車將銷售目標訂的過高，有可能無法達成，同一時間，有一些證據顯示該公司的預定銷量可能會下滑。

以長期來看，Bernstein 懷疑高端電動汽車市場是否足以支持蔚來汽車的銷量目標，他們預測蔚來汽車在 2020 年前，銷量將達到 5 萬輛，並且在 2025 年前達到 16 萬輛的銷售。

Bernstein 分析師認為，蔚來汽車最終可克服製造上的挑戰，但將面臨分銷上的問題，該公司目前缺乏分銷規模，此外，中國對於電動汽車的需求，集中在大城市，以及車牌的限制，因此僅能接觸中國的一部分市場。

蔚來汽車計劃在年底前擴展 12 處據點，數量為特斯拉的 1/3，特斯拉去年在中國銷售 17.8 萬輛汽車。Bernstein 分析師預測，在 2025 年前，蔚來汽車可能都將處於虧損狀態。