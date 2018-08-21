紅馬-KY結束大阪Orbi事業 為長期虧損止血

日本伴手禮業者紅馬 - KY(2928-TW) 今 (21) 日宣布，自收購 Orbi 大阪後，該部門經營狀況不盡理想，對公司未來營運未有顯著效益，因此考量集團長期事業方向，將於本季結束大阪 Orbi 部門。

紅馬在 2016 年 11 月收購 Orbi 大阪，Orbi 大阪是一大型綜合娛樂設施，可透過遊戲體驗大自然，紅馬期藉此將觸角發展至寓教於樂市場，不過，至今仍呈現虧損狀態。

紅馬說明，儘管 Orbi 大阪將結束，但複合商場 EXPO CITY 的其他事業仍將繼續營業，並積極結合集團內的伴手禮、觀光、故鄉納稅和地方創生等元素，發揮營業綜效。

紅馬上半年合併營收 26.7 億元，年減 14%，稅後虧損 1.8 億元，每股虧損 3.75 元，展望下半年， 持審慎樂觀態度，其中，故鄉納稅捐款業務方面，將積極擴大與會員制企業推動各種合作專案。

此外，紅馬的 ZEN 虛擬貨幣捐款平台的建置和募集專案進展順利，除對公司的故鄉納稅捐款事業發展帶來可觀的正面效益，也可望增加 ICO 的專案顧問委託收入。

至於伴手禮業務方面，隨時序漸入旅遊旺季，整體營運可望逐步提升，尤其已將伴手禮 B2B 業務拓展至廣大的 B2C，可望帶動公司下半年營運回溫。