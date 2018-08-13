故鄉納稅業務減＋費用率提高 紅馬-KY上半年每股虧損3.75元

受到故鄉納稅業務減少及費用率提高影響，紅馬 - KY(2928) 上半年稅後虧損 1.8 億元，EPS-3.75 元，較去年同期轉盈為虧。紅馬 - KY 表示，由於去年下半年日本總務省將故鄉納稅回禮上限降至 3 成，許多民眾提前於去年上半年辦理故鄉納稅，以致去年上半年故鄉納稅業務基期較高；此外，上半年開始推展 GCF 業務及區塊鏈線上捐款平台，且全國運費調漲，上半年營業費用率達 45%，較去年同期增加 11 個百分點。紅馬 - KY 表示，今年上半年簽約的自治體家數已增加到 284 個，較去年同期增加 20%，預估下半年開始新簽約自治體將開始挹注故鄉納稅業務，並將持續拓展簽約自治體合作家數，今年整體故鄉納稅捐款業務可望持續成長。



在 7 月營收部分，紅馬 - KY 則提到，在與會員制企業合作推廣故鄉納稅捐款業務的效益逐步顯現下，7 月營收 4.3 億元，較去年同期成長 2.4%，而今年前 7 月故鄉納稅捐款業務佔占整體營收比重已達近 50%，主要分為商品本身毛利與手續費收入，其中手續費收入約占納稅人捐款金額的 4%，可視為完全獲利；而今年第二季開始切入的政府群募資（GCF）業務，其認列的手續費達納稅人捐款金額的 10% 以上。預估下半年隨時序進入故鄉納稅捐款旺季，並積極拓展與會員制企業的合作範圍下，今年下半年故鄉納稅業務可望逐季成長。



此外，紅馬 - KY 指出，關係企業 ZEN Foundation 區塊鏈捐款平台，將進行虛擬貨幣的首度公開發行，目標募集金額為日幣 70 億，目前為代幣銷售（Token-sale）階段，預計可在正式 ICO 之前成功募集日幣 30 億元，因此取得日本其他業者 ICO 專案的顧問委託業務，並於今日宣布成立孫公司 Redhorse Investment 株式會社，專責 ICO 專案顧問事業。



紅馬 - KY 表示，已於 8 月與日本公司 Urban Funes Corporation 達成合作，開始第一個 ICO 顧問專案，一年內目標取得的專案數為 5 件，每個專案預計可分別挹注上億台幣規模的顧問收入。



紅馬 - KY 對於下半年的展望持審慎樂觀態度，在故鄉納稅捐款業務方面，將積極擴大與會員制企業推動各種合作專案，拓展故鄉納稅及 GCF 業務；ZEN 虛擬貨幣捐款平台的建置及募集專案進展順利，亦可望增加 ICO 的專案顧問委託收入；在伴手禮業務方面，將從旅遊相關的伴手禮 B2B 業務拓展至廣大的 B2C 年節送禮市場，伴手禮業務的整體市占率可望持續提升，均可望帶動下半年營運逐季成長。

