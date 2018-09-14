華興資本今起招股 入場門檻3515元 最多集資29.6億元

被封為「獨角獸獵人」的華興資本 (1911-HK) 今(14)日起至下週三 (19 日) 招股，招股價介於每股港幣 31.8 至 34.8 元，每手 100 股，入場費 3515.07 元，最多集資 29.6 億元。

華興資本這次共發行 8500.8 萬股，10% 作公開發售，另設 15% 超額配售權，9 月 27 日主板掛牌。

據招股書披露，華興曾為多家企業擔任新股上市承銷商，包括愛奇藝、閱文、華米、神州租車等，均沒有阿里相關的企業。但這次上市，華興則引入阿里系的螞蟻金服作為基礎投資者。

華興資本戰略發展部主管項威指出，華興作為獨立投行，與螞蟻金服的投資合作純屬上市層面，沒有再附帶任何戰略條件，但未來或可一同探討財富管理和互聯網證券業務。

他表示，華興與 BATJ 企業 (百度、阿里巴巴、騰訊、京東) 一直保持良好合作，並否認只與非阿里系企業合作之說。

該公司引入 3 名基礎投資者，分別為螞蟻金服旗下的支付寶 (香港) 認購 5000 萬美元的股份、列支敦士登皇室管理的 LGT Group Foundation 認購 2500 萬美元股份，以及投資海底撈 (6862-HK) 的雪湖資本認購 5000 萬美元股份，合共認購 1.25 億美元股份，設 6 個月禁售期。這 3 家基礎投資者認購的股份為發行規模的 1/3。

華興主要收入來自交易及顧問費、基金管理費和利息收入，今年首季收入按年增 66%，但列帳虧損 6577 萬美元 (約港幣 5.13 億元)，去年同期虧損 260 萬美元 (約港幣 2028 萬元)。若撇除優先股公允值等非現金項目，首季調整後獲利則年增 4.2 倍至 3567 萬美元 (約港幣 2.78 億元)。

華興創辦人、董事長兼首席執行官包凡指出，華興走的是特色道路，主要為新經濟提供金融服務。他更形容與新經濟企業之間的關係為「命運共同體」。

在互聯網業務方面，包凡指華興自身具備金融業務的條件，但流量和技術則要尋求合作夥伴，具體如何及與誰人合作則仍在商討之中。

此外，華興在未來將會加大投入醫療行業的資源，目前已投資成立了 40 人的團隊。他並認為，新能源和製造業如何與大數據結合這方面，亦有很大的升值空間。

至於國際化策略方面，包凡指，投行業務上，會傾向以東南亞作為首海外市場，因其新經濟發展模式跟中國相似。投資方面，華興會繼續助中國投資人在全球尋找投資機會，主要以發達市場為主。