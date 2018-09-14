

◆盤勢分析

1. 週四晚間美股在蘋果股價走強以及中美有望重啟談判帶動以及 8 月 CPI 月增 0.2%，低於預估的 0.3%，年增 2.7%，也低於預期的 2.8%。美國四大指數分別上漲 0.53%~1.2%，其中道瓊指數盤中再創新高，費城半導體指數站回季線，有利國際市場指數表現。

2. 週四蘋果新機發表，美股漲跌互見，台股在市場賣壓趨緩下，指數未再跌破近日低點，呈現止穩走勢，終場指數小漲 4.66 點，以 10727.23 點作收，成交量 1137.90 億元。

3. 在技術面，目前指數跌破年線，且高檔 10 日均線與月線、季線等中期均線即將呈現死亡交叉，波段多方壓力加重，短線上在跌破年線之後，並未出現連續性摜壓力道，顯示追殺力道不強，且近日融資餘額持續下降，融券餘額攀升，外資仍買多於賣，籌碼面逐漸趨向穩定，若指數能站回到五日均線之上，則對短線多方有利，而中期多空則以年線為分野。

4. 三大法人合計買超 13.89 億元；外資 + 14.03 億元、投信 - 0.83 億元、自營億 + 0.69 元。

5. 電子類股領先大盤跌破年線，走勢相對偏弱，盤面中多方指標股 2330 台積電呈現回檔，弱勢指標股 2317 鴻海尚未明顯止穩，操作上仍以業績股為佳，週四盤面中， IC 設計股 3661 世芯 - KY 啟動買回庫藏股，激勵股價表現。5269 祥碩受惠 AMD 平台強力拉貨，外資調高評等、3035 智原攜手三星擴展 ASIC 服務支援帶動股價相對強勢。蘋果發表新機，2474 可成 8 月營收創今年新高、2439 美律 8 月營收創歷史新高、另外像是 4958 臻鼎 - KY 表現亦強。iPad 與 MacBook 進入出貨高峰，6176 瑞儀、6290 良維等亦受激勵。

6. 非金電族群，水泥股 1101 台泥 8 月營收年成長 54%，今年獲利有望創新高，股價回測半年線止穩。化纖類 1402 遠東新第三季新產能開出，加上 PET 漲價，激勵股價緩步墊高，6505 台塑化油品、烯烴類產能全開加上 8 月營收創今年新高，股價創高，亦帶動 1301 台塑、1326 台化、1303 南亞等走強。零售百貨 2912 統一超與 5903 全家在節慶商機與鮮食帶動下，8 月營收同步創下歷史新高，股價亦創波段新高。離岸風電在丹麥廠商沃旭能源日前公布本土化供應鏈廠商名單， 2013 中鋼構在 8 月營收表現亮眼下，股價沿五日均線走強。生技族群呈現個股表現，4147 中裕愛滋新藥送歐洲藥證申請，4174 浩鼎 OBI-3424 產品專利獲澳洲核准審定，紛紛低檔轉強、4119 旭富今年 EPS 有望突破 5 元，明年營運續強，股價維持強勢。造紙類股，進入工紙需求旺季，帶動 1904 正隆股價創波段新高。

7. 金融類股為本波相對抗跌類股，包括官股銀行以及中小銀行表現較強，2801 彰銀 1-8 月稅後 EPS0.93 元，股價創波段新高，2834 臺企銀 1-8 月稅後 EPS0.88 元，股價創波段新高，其他像是 2836 高雄銀、2845 遠東銀、2880 華南金等呈現強勢。

8. 蘋果史上最貴機種登場，平均售價比去年貴 7%~10%，市場預期無論銷售好壞，蘋果本身將立於不敗之地，但蘋概股仍要看銷售狀況而定，若能啟動超級循環，將有望帶動蘋概股再度轉強。

9. 中美貿易談判有望重啟，美國財政部長已邀請中方重啟貿易談判，雙方談判將在未來數周舉行，若能達成部分協議，對市場為正面利多，但川普推文指出，美國沒有與中國達成貿易談判的壓力，後續 2000 億美元關稅是否實施，仍為觀察重點。

10. 個股消息上，1477 聚陽前 8 個月 EPS5.5 元，投信持續買超；8081 致新受惠筆電、面板拉貨，營運逐季走強，6231 系微打進微軟供應鏈，展望樂觀，CCL 拚擴廠，8039 台虹、2383 台光電、6213 聯茂為指標。