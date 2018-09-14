盤前財經大事搶先讀2018年9月14日

今日操盤前瞻

法說會：兆豐金、怡利電、第一銅、優盛、進階

除權息：康和證

〈雙北桃園跳電〉世界先進坦言停電影響很深 晶圓三廠已恢復 7 成電力

晶圓代工世界先進 (5347-TW)13 日晚間 7 點，晶圓三廠已有 70% 電力恢復供應，公司並正積極了解停電原因，停電對公司造成的影響甚深，目前已全力投入復工，期望早日恢復全線生產。閱讀全文...

〈10 月電價凍漲〉夏月電價恐提前至 5 月 8.5% 工業用電受影響

經濟部昨 (13) 日召開電價審議委員會，委員提議夏季電價時間，應提前至 5 月實施，其餘月份考慮降低電價，相關決議待 2019 年 3 月電價審議委員會決議，根據台電提供資料，2017 年 5 月工業用電量約 8.5%，其中 74.15% 為製造業用電。閱讀全文...

〈蘋果新機發表〉中華電公布 iXS 資費 主打雙飽方案 購機補貼最高 1.46 萬

中華電 (2412-TW) 不辦預約，直接在 9 月 21 日開賣蘋果 iPhone XS、iPhone XS Max，且提早在今 (13) 日晚間宣布搭配資費，主打 999、1399 元雙飽，申辦大 4G 或新精選購機方案 (24 個月)，再搭配指定舊機換新機、行動 VIP 等優惠方案，iPhone Xs 64G 則可以 0 元帶回家。閱讀全文...

23 家銀行有數位帳戶 全台開戶達 91.7 萬戶 三大銀行市占率達 85%

金管會昨 (13) 日公布數位存款帳戶線上開戶情況，截至今 (2018) 年上半年，數位存款帳戶開戶總數達 91.7 萬多戶，年增 4.5 倍。雖然已有 23 家銀行開辦數位存款帳戶，但市場上前 3 大銀行台新銀、王道銀、國泰世華銀，相加市佔率已達 85%。閱讀全文...

搶攻 AI 商機！Nvidia 推出重磅新品 Tesla T4 與 TensorRT 5

Nvidia (NVDA-US) 週四 (13 日) 推出整合新品 Tesla T4、TensorRT 5 軟體與圖靈 (Turing) 架構的大規模資料平台，能加速語音、視訊和影像推薦的推理功能，並已贏得日本山葉發動機 (Yamaha Motor) 與 Google 等重要客戶的青睞。閱讀全文...