盈利、收入、指引均超預期 Adobe盤後股價卻一度跳水5%

周四，Adobe 公布 2018 財年第二季財報，收入、盈利、第三季指引均好於預期。不過，該公司股價卻盤後一度跳水 5%。

根據湯森路透的數據，Adobe 美股盈利 1.66 美元，高於分析師預期的 1.54 美元。收入 22 億美元，同樣高於分析師預期的 21.6 億美元。

Adobe 在聲明中表示，該公司第二季收入年增率增長 24％。該公司的大部分收入來自訂閱。該類別收入年增率增長近 30％。

第二季，Adobe 表示，將以 16.8 億美元收購 Magento Commerce，並任命 John Murphy 為新任首席財務官，取代 Mark Garrett。而同期，與 Adobe Sign 電子簽名產品正面競爭的公司 DocuSign 完成上市。

Piper Jaffray 分析師 Alex Zukin 本周一在報告中寫到：「對於包含 Photoshop 和 Illustrator 等工具的創意雲業務來說，Adobe 在國際市場增長強勁，而在以企業為中心的體驗雲業務表現有所改善。來自甲骨文和 IBM 的競爭有所軟化。」

在盈利指引方面，Adobe 表示，預計第三財季收入為 22.4 億美元，預計每股利潤為 1.68 美元。根據湯森路透的數據，分析師此前預計 Adobe 三財季的收入為 22.3 億美元，每股利潤 1.61 美元。

Adobe 預計占其收入的 70％左右的數字媒體業務部門將在第三財季年增率增長約 25％。 FactSet 分析師對該部門的增長共識預期為 23.4％。

Adobe 今日股價盤後一度跳水 5%。自今年年初以來，Adobe 股價已累計上漲了 47％。