美股盤後—蘋果領漲 美股全面揚升 道瓊指數上漲逾百點

美股週四 (13 日) 在蘋果帶領下，科技股揚升，道瓊指數上漲逾 100 點。此外，對通膨強升的擔憂減緩，也提振了投資人情緒。

道瓊工業平均指數收高 147.07 點或 0.57% 至 26145.99。

Nasdaq 指數收高 59.48 點或 0.75% 至 8013.71。

S&P 500 指數收高 15.26 點或 0.53% 至 2904.18。

費城半導體指數收高 16.18 點或 1.20% 至 1,362.20。

盤中道瓊最高上漲 192.72 點，不過，美國總統川普在盤中表示，與中國談判沒有達成協議的壓力，股市漲幅也有所緩和。

Allianz Global Investors 經理人 Burns McKinney 表示，當川普政府準備與中國重啟談判時，股市已有所提振，通膨數據低於人們預期，則是利多因素，因為這可能讓聯準會放慢升息的腳步。

美國數據顯示，8 月 CPI 月增 0.2%，低於經濟學家預估的 0.3%。年增 2.7%，也低於預期的 2.8%。

科技股回彈

科技巨頭領漲，蘋果擺脫前一天下跌的局勢，週四收漲 2.42%，Google 母公司 Alphabet 上揚 1.08%，微軟收高 1.07%。

其他科技股也在周四上漲，其中包括 Nvidia 和美光。避險基金經理 David Tepper 表示，他仍然非常看多股市。美光股價上漲 4.5%，Nvidia 也回彈 1.2%。

持續關注貿易局勢

投資人持續關注美中貿易局勢演變。一些人樂觀地認為，美中重啟談判，川普政府預定的 2000 億美元關稅有望避免。

中概股週四普遍上漲。週三才 IPO 的蔚來汽車股價收盤大漲 75.76%，收於 11.60 美元。拼多多收盤大漲 30.03%，收於 29.96 美元。

Global Wealth Management 投資長 John Thomas 表示，市場目前消息多空兼具，走勢難以捉摸，尤其 9 月沒有財報、成交量偏低，關於關稅的消息面很容易就影響股市。他認為，市場仍低估關稅可能的影響，預測股市將繼續攀升，這正是令人擔憂之處。