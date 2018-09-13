美股盤中─美中有望重啟談判 道瓊指數漲破148點

受中美貿易局勢舒緩影響，今 (13) 日美股四大指數早盤氣勢如虹， 道瓊指數漲破 148 點，由科技股與貿易相關類股領漲。

台北時間週四晚間 9 點 46 分左右，美股四大指數：

道瓊工業平均指數上漲 148.23 點，暫報 26147.15 點

那斯達克指數揚升 0.98%，暫報 7518.00 點

S&P 500 指數走高 0.52%，暫報 2903.89 點

費城半導體指數 1.78%，暫報 1370.01 點

經濟數據方面，美國勞工部今公布 8 月美國 CPI 按月上漲 2%，低於預期 3%，主因在於醫療保健和服裝成本下降抵銷了汽油和租金漲勢。美國 8 月通膨放緩，也緩解了市場對過度通膨的擔憂。

昨日美方主動釋出善意，稱已邀請中國重啟貿易談判，隨後中國商務部證實收到美方邀請，並對此表示歡迎。

Spartan Capital Securities 紐約市場精濟學家 Peter Cardillo 表示，美中重啟談判，預料將提振投資人信心，美股今日應該有好彩頭。

受此美中談判激勵，開拓重工 (CAT-US) 早盤飆漲 0.97%，波音 (BA-US) 也小漲 1.61%。

科技股早盤反彈，推特 (TWTR-US) 早盤上漲 1.68%，Alphabet (GOOGL-US) 揚升 1.2%，蘋果 (AAPL-US) 也一掃昨日陰霾，早盤大漲 1.72%，暫報 224.77 美元。