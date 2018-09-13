違背總統意志 土耳其央行宣布升息 里拉兌美元漲逾3%

土耳其總統艾爾段 (Tayyip Erdogan)，今 (13) 日稍早才重申「高利率引發高通膨」論點，並稱「應該降息」；未料，該國央行隨後便宣布，將基準利率由 17.75%，調升至 24%，消息一出，里拉兌美元應聲上漲。

台北時間週四晚間 7 點 39 分，Investing.com 數據顯示，土耳其里拉兌美元上漲 3.17%。

土耳其里拉兌美元上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

土國央行本次升息幅度，達 625 個基點，遠高於市場預期的 300 至 400 個基點。

土耳其央行透過聲明表示，「若有必要，將進一步採取貨幣緊縮政策。」

2018 年以來，土耳其里拉兌美元重貶逾 4 成，但自稱「利率之敵」的艾爾段極度厭惡升息，導致央行不敢擅自行動。

根據路透社報導，艾爾段週四指出，「土耳其央行有其獨立性」，政府將祭出新措施，穩定里拉匯率。

艾爾段重申「高利率引發高通膨」的論點，並稱土國「應該降息」。

疲弱的里拉，使土耳其企業在償還外幣債務時，更加困難；根據國際貨幣基金 (IMF) 估算，土耳其的外債占國內生產毛額 (GDP) 比重，達 5 成以上。

土耳其官方數據顯示，該國通膨率直逼 18%，升至近 15 年高點。

由土耳其統計局數據可得知，8 月該國消費者物價，較 2017 年同期大漲 17.9%，不僅高於 7 月的 15.85%，還創下近 15 年新高。