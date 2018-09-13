稱央行導致通膨飆升 土耳其總統：應該降息

土耳其通膨率飆至近 15 年高點，該國總統艾爾段 (Tayyip Erdogan) 今 (13) 日表示，通膨飆高，肇因於央行錯誤的措施，土國「應該降息」。

2018 年以來，土耳其里拉兌美元重貶逾 4 成，但自稱「利率之敵」的艾爾段極度厭惡升息，導致央行不敢擅自行動。

台北時間週四晚間 7 點 05 分，Investing.com 數據顯示，美元兌土耳其里拉下跌 4.24%，至 6.0739 。

根據路透社報導，艾爾段週四指出，「土耳其央行有其獨立性」，政府將祭出新措施，穩定里拉匯率。

艾爾段重申「高利率引發高通膨」的論點，並稱土國「應該降息」。

土耳其央行周四將公布最新貨幣政策決議，外界預期，若央行按兵不動，里拉恐迎來另一波拋售潮。

疲弱的里拉，使土耳其企業在償還外幣債務時，更加困難；根據國際貨幣基金 (IMF) 估算，土耳其的外債占國內生產毛額 (GDP) 比重，達 5 成以上。

土耳其官方數據顯示，該國通膨率直逼 18%，升至近 15 年高點。

由土耳其統計局數據可得知，8 月該國消費者物價，較 2017 年同期大漲 17.9%，不僅高於 7 月的 15.85%，還創下近 15 年新高。