紐約匯市—通膨數據低於預期 美元指數走弱

週四 (13 日) 數據顯示，美國 8 月份消費者價格漲幅低於預期，削弱了交易員對通膨加速的預期，分析師警告，美元已接近峰值，造成美元下跌。美元指數週四下跌 0.27% 至 94.56，來到近 1 個半月低點。

華盛頓週三提出，將重啟美中貿易談判後，貿易緊張局勢減少的跡象也讓美元施壓。

Silicon Valley Bank 資深外匯交易員 Peter Ng 表示，過去兩天美國和中國之間的貿易發展，正在減少對美元的避險需求，今天的 CPI 增加了美元下行壓力。

美國勞工部周四表示，8 月消費者物價指數月增 0.2%，低於經濟學家預期的 0.3%，CPI 年增率也下降至 2.7%。

TD Securities 發布報告認為，CPI 數據不太可能改變聯準會當前的升息立場，但它確實提供了進一步的證據，隨著估值變得緊張，投資人部位調整，美元反彈已經接近峰值。

歐元及英鎊上漲

英格蘭銀行和歐洲央行的最新發展下，美元兌英鎊和歐元也下跌。

英鎊兌美元上漲 0.50%，報 1.3109 美元，一度觸及 6 週高點 1.3124 美元。英國央行維持利率不變，但對英國經濟表示樂觀，理由是第 2 季經濟與薪資的成長均強於預期。

歐元 / 美元上漲 0.45% 至 1.1678 美元，歐洲央行維持利率不變，並表示每月購債規模會減少至 150 億歐元，年底會結束量化寬鬆。

土耳其里拉回彈

在土耳其中央銀行決定升息至 24% 之後，土耳其里拉上漲 4%，報 6.08 里拉兌 1 美元。美元對新興市場貨幣衝擊也減少。

Berenberg 經濟學家 Holger Schmieding 表示，土耳其中央銀行表現出的強硬程度超出預期，表明它已準備好「吞下苦藥」，大多數經濟學家認為，這對於治療因外債過多而承受苦果的國家來說，是必要的痛苦。

其他主要貨幣方面，美元兌加元下跌 0.04% 至 1.2991 加元，美元兌日圓上漲 0.51% 至 111.83。