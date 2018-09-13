【顧德投顧】Iphone xs 太貴,恐衝擊台廠獲利,中美將開始新一輪談判

◆盤勢分析

昨晚美國發生兩件很重要的事, 一是傳出美國將於中國展開新一輪的談判, 二是蘋果的新品發表會, 先說中美的貿易談判好了, 最近在看談論中國製造的節目, 中國好像覺得不該這樣大鳴大放, 宣揚中國製造有多好, 就是因為姿態太高, 才會引來美國貿易戰之禍, 其實我覺得根本不是這回事, 美國就是要阻止中國製造, 管你低姿態, 還是高姿態, 我覺得中國現在真的有點民粹導向, 之前 2015 中國股災時, 社會就有言論說, 不該開放指數期貨交易, 因為這樣會加重中國股市的跌幅, 真是荒謬, 現在也是, 老師覺得美國提出的要求一定讓中國完全無法接受, 就像當年八國聯軍, 外國人要求駐軍在中國一樣誇張, 所以老師覺得能談的了, 早就談好了, 現在再談, 只是想要懸崖勒馬, 進最後一步的努力, 避免中美全面的貿易戰爭啟動, 成功機會很小

蘋果的新品發表會, 新設計大致上都被預料到了, 但是對台廠來說, 價格很重要, 因為手機便宜才能衝量, 但是現在看來, 價格不低, 最直接的衝擊就是鴻海跟和碩, 難怪前幾天大跌, 由於價格高, 所以對台廠的供應鏈都不會是好事, 因為台灣都是硬體的供應商, 賣出的零件越多, 對獲利的幫助越大, 但是蘋果採高價策略, 這對台廠的影響不小, 所以這邊建議蘋果的相關股票, 也適逢高減碼比較好

王閔生 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估