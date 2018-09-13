【華冠投顧】螞蟻雄兵又讓大盤遍地開花了????

林幸蓉 分析師

焦點個股：2356 英業達、2405 浩鑫、4174 浩鼎、2478 大毅、6182 合晶

中美貿易戰消息傳出與中共將有機會協商，而有緩解的利多，但昨日蘋果新款手機發表，股價卻不漲反跌，費半、NASDAQ 下跌。英特爾、美光等持續破底。英特爾 CPU 缺貨使 2357 華碩、2356 英業達等代工廠業績下降。美光記憶體報價不佳使 2337 旺宏、2344 華邦電等 DRAM 族群跌跌不休，今日三大權值股 3008 大立光、2330 台積電、2317 鴻海都重挫，但是大盤與 OTC 卻能逆勢上漲，主要是控盤者持續拉籌碼乾淨的傳產與金融護盤－台塑四寶 6505 台塑化、1301 台塑、1303 南亞、1326 台化及大型金控股 2881 富邦金、2886 兆豐金，加上消息面利多，使今日小股都跌深反彈，上漲家數暴增為 1,036 家。雖權值股殺很大但「「1,036 檔螞蟻雄兵」」將大盤逆勢拉起！！最後大盤小漲 4 點，成交量縮為 1,137 億。OTC 指數小漲 0.22%，成交量縮為 246 億。

今日上漲的個股以跌深反彈族群為主：2405 浩鑫、6290 良維、6274 台燿、4174 浩鼎、4147 中裕、6414 樺漢、6152 百一、3164 景岳等…… 搶反彈「小賭怡情」就好，勿押身家…… 請記得嚴設停利停損！！

破底個股：光學族群 3406 玉晶光、3362 先進光、3504 揚明光，被動元件如 2327 國巨、8163 達方均破底。2478 大毅、6173 信昌電…… 開高走低。而矽晶圓 3016 嘉晶、6488 環球晶破底，6182 合晶也開高走低…… 其他 5281 大峽 - KY、3529 力旺、3152 璟德、2455 全新、6510 精測、6153 嘉聯益、2356 英業達、6456 GIS-KY、3324 雙鴻均破底……

台股四天內融資大減 142 億…… 有利籌碼持續沉澱…… 大家無須太悲觀…… 請多點耐心的等待。大盤落底後，多頭架構的股票自然會浮現…… 時間倒數計時中…… 好的獵人是懂得等待的…… 繼過去 4 月 MLCC 五巨星、5 月矽晶圓 3016 嘉晶、6 月 PCB+MOSFET 8261 富鼎、8016 矽創，7 月請大家獲利 MLCC 及矽晶圓後，跟著再賺新主流：《頂級富豪飆股祕笈》4927 泰鼎、9910 豐泰。8 月「金帥帥」2368 金像電、「一朵花店」6552 易華電…… 獲利後，本週全國會員空手等待洗盤，該賺的要賺起來，不該賠的不能賠，持續穩定操作 ING….. 未來籌碼沉澱後，新的主流股是誰？？滴答滴答…… 倒數計時中……

幸運星將會繼續無私在 LINE 粉絲團分享新主流…… 切記，只有買主流，才能波波高的輕鬆賺！！歡迎免費加入幸運星 LINE 粉絲群，隨點隨聽《股市幸運星》節目……

最後祝大家明日操作順利！！！

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