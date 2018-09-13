【豐銀投顧】莫聽穿林打葉聲，今天其實漲不少

◆盤勢分析

今天大盤指數看起來好像只漲 4 點左右，讓人有些失望。但其實台積電跌了 5.5 元，就拖累了大盤快 50 點了 因此，今天如果台積電不要跌，大盤應該能漲 55 點左右呢！ 半導體股在今年川普開始對付中國後就漸漸淡下來了。這是政經趨勢的改變，衝擊到原本產業的趨勢。再怎麼樣，中國也是個消費大國，許多電子產品都是在中國加工再賣出到世界各地，現在美國要課中國高額的關稅，這會有一定的影響，因此我們會看到台積電在八月底以一個不是大利多的消息 (格羅方德退出 7 奈米) 而大漲，筆者當時就認為事情不太單純。果然盤勢在摩台結算完之後，就起了變化。因此我們現在回題來看，外資很有可能是在九月份的摩台期就佈了空單。

今天大盤的結構其實非常健康，加權指數有 772 家上漲，只有 239 家下跌。而上櫃指數則有 432 家上漲，277 家下跌。未來很有機會形成「指數不漲，但個股表現活潑」的盤勢。雖然今天出來的消息，新的蘋果手機非常貴，很多人擔憂是不是會影響銷售？不過若仔細研究，便可發現其實貴的是高階的版本 (OLED 面板) 超貴，另外的版本 XR 系列基本上價錢跟前幾代差不了多少，但容量、螢幕反而更大，且這一次本來的銷售主力就是在 XR 身上，既然如此，那又何必擔心呢？再說了，科技股向來都有新的題材，去年九、十月的時候也一直有傳言說 iPhone 8 可能會賣不好，但誰料到之後又多出了一個比特幣題材？

至於大盤後續怎麼看？筆者認為接下來不管大盤是漲是跌，都還是要偏多看待。尤其明天大盤指數不需要漲，只要維持平盤，那麼就很容易形成一個短線上的底部。再搭配 5 日線與月線的負乖離也超過 100 多點了，且成交量又更加萎縮，顯示空方力道已弱，未來最快明天、最慢下週就會有機會出現比較像樣的反彈走勢，希望投資人不要太過悲觀，祝大家操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師