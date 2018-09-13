港股吐氣揚眉U+A0 升669點 成交過千億

中美貿易談判有望重啟，人民幣回升，港股吐氣揚眉，終於扭轉連續6個交易日頽勢，顯著反彈。9月13日恒生指數開市已見高開453.35點，10時過後升幅開始收窄，於下午開市後13:16左右回軟至全日低位26648.77點；然後增長重現，尾市以全日最高位收市，報27014.49點，重返27000點關口水平，升669.45點或2.5%。日內波幅365.72點。成交金額亦重返1000億大關，報1063.9億港元。
早前連跌6天，恒生指數累計消失了1628點。
恒生國企指數收市報10503.01點，升264.24點或2.6%。
9月恒生指數期貨於15:55報26970點，升629點，未平倉合約逾14.8萬張。
10月恒生指數期貨報26949點，升619點，未平倉合4500張。
美國主動提議未來數周跟中國展開新一輪貿易會談，在美國政府決定是否落實對2000億美元中國進口貨品加徵關稅之前，再與中方進行會談，避免中美貿易戰再升級。受消息刺激，道指隔夜曾升逾百點，最終升27點，標指僅升1 點，納指則倒跌散場。
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