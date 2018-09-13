港股吐氣揚眉升669點 U+A0騰訊急彈15.4港元

中美貿易談判有望重啟，人民幣回升，港股吐氣揚眉，終於扭轉連續6個交易日頽勢，顯著反彈。9月13日恒生指數開市已見高開453.35點，10時過後升幅開始收窄，於下午開市後13:16左右回軟至全日低位26648.77點；然後增長重現，尾市以全日最高位收市，報27014.49點，重返27000點關口水平，升669.45點或2.5%。日內波幅365.72點。成交金額亦重返1000億大關，報1063.9億港元。

早前連跌6天，恒生指數累計消失了1628點。

恒生國企指數收市報10503.01點，升264.24點或2.6%。

9月恒生指數期貨於15:55報26970點，升629點，未平倉合約逾14.8萬張。

10月恒生指數期貨報26949點，升619點，未平倉合4500張。

美國主動提議未來數周跟中國展開新一輪貿易會談，在美國政府決定是否落實對2000億美元中國進口貨品加徵關稅之前，再與中方進行會談，避免中美貿易戰再升級。受消息刺激，道指隔夜曾升逾百點，最終升27點，標指僅升1 點，納指則倒跌散場。

股王騰訊(00700-HK)再顯雄風，收市報323.8港元，升15.4港元或近5%，市值重返3萬億港元水平，逾3萬0900億港元。連升第2天。騰訊近日已連續4個交易日回購股份，合共斥資1.237億港元回購共約39.5萬股。

中國平安(02318-HK)收市報74.2港元，升1.95港元或2.7%。

內銀股上揚。建設銀行(00939-HK)收市報6.56港元，升0.21港元或3.3%；工商銀行(01398-HK)收市報5.5港元，升0.15港元或2.8%；中國銀行(02988-HK)收市報3.4港元，升0.08港元或2.4%。

三桶油以中國石油(00857-HK)升幅最凌厲，收市報5.94港元，升0.282港元或近5%。俄羅斯國家石油公司Rosneft近日表示，已與中國石油天然氣集團達成協議，中國石油能夠買進俄油西伯利亞油氣項目的少數權益。

中國海洋石油(00883-HK)收市報14.72港元，升0.56港元或近4%。中國石化(00386-HK)收市報7.68港元，升0.16港元或2.1%。

市況逆轉，港交所(00388-HK)亦被受追捧。收市報218港元，升8.4港元或4%。

升幅強勁股只還包括金沙中國(01928-HK)，收市報33.8港元，升2.1港元或6.6%；吉利汽車(00175-HK)收市報15.04港元，升1.16港元或8.4%。

然而藥股仍斯人獨憔悴。石藥集團(01903-HK)收市報16.36港元，跌0.34港元或2%。中國生物製藥(01177-HK)收市報7.38港元，跌0.12港元或1.6%。

新成立的國家醫療保障局日前在上海舉行座談會，介紹國家採購藥物的方法，並以藥品規格採購試點進行，將按藥品通用名進行遴選，3家或以上藥企採購的列為充份競爭，價低者得，預估降價幅度為40%。

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