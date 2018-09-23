謝金河：從劍拔弩張到強弩之末

【文／謝金河】

上周一，台股一開盤受到川普總統號召蘋果把生產基地搬回美國的衝擊，當天所有蘋果供應鏈在兩岸三地全都重挫，像立訊、歐菲科技直接殺到跌停，歌爾聲學、藍思科技、德賽電池等在Ａ股重挫，香港的舜宇光學、丘鈦科技、瑞聲科技等也都重挫，而台股的鴻海殺破七五元關卡，所有蘋概股都受到巨大衝擊。這一天台股加權指數大跌一二一．一九，最低殺到一○六八九．二九，這一起長黑，也是台股今年以來第五度跌破年線支撐，多空在此進入最關鍵的激戰，這可能是台股跌破年線以來最危險的一次。

我們把台股跌破年線的五次溫習一下，第一次是二月全球小股災，ＶＩＸ恐慌指數一度上衝到五○．三，台股在二月六日下殺到一○一八九．○四，那時只剩下年線及半年線是上升狀態。第二次是四月二十六日，中美貿易戰升高，指數跌到一○四七八．九八，所有均線都下彎，只剩年線挑大樑。第三次是七月六日指數跌到一○五二三．五八，這是台積電法說第二季不如預期造成的回檔。第四次是八月十六日的一○六○六．二六。然後是這一次指數從一一一八六．○五殺到一○六六七．二五，這是第五度跌破年線。台股沒有出現大跌，主要有兩個因素，一是台積電一夫當關。

台股現在接近強弩之末

台股六月第三次跌破年線，主要原因是台積電一度下殺到二一○元；這次格羅方德（Globalfoundries）退出先進七奈米製程，台積電又進一步鞏固先進製程地位，股價攻上二六八元，再創歷史新天價，外資大加碼，也使台股技術面扭轉了頹勢。

二是台股年線一直都是向上攀升的型態，但要留意的是台股去年九月十九日指數一○六六四．一八下殺到九月二十六日的一○二五一．○二，年線開始要扣抵這一段四○○點的下跌壓力。年線下彎壓力可稍緩和一下，但十月以後年線上升，開始要面對從一○二五七到一一二七○的指數壓力，這可能是台股真正的大考驗。

如果用射箭的角度來形容台股，在二○一六年小英總統上台不久，台股從七月十五日年線在八三八五開始翻揚，之前是一六年五月二十七日台股正式站上年線，這一段台股的多頭旅程，二○一六年五月到七月這一段可以說是多頭拉滿弓、箭在弦上的階段，隨後是劍拔弩張，台股展開漫長的多頭旅程，到了二○一七年五月二十三日台股上了萬點，然後在萬點長達十六個月，台股這一段多頭旅程可說是相當漫長，現在年線每天以上升一到兩點速度往上走，腳步愈來愈緩和下來，大盤只剩下兩個選擇，一個是大盤一直維持在一○六五○的多空要塞之地，台股變成一個橫盤的箱型區間，這是最有利的走勢。另一個是遇到利空來襲，台股出現連續長黑回檔，年線下彎，那麼這就是一個空頭回檔的走勢。

再用一個射箭的話語來形容，現在的台股已接近「強弩之末」的態勢；也就是說，這支射出的箭在萬點以上飛行很久了，如果台股沒有出現台積電之外的另一支多頭強力部隊，而要維持過去兩年來的多頭上升軌道，難度愈來愈高。而台股能站在一○六五○的重要樞紐位置，台積電扮演了關鍵的角色。

今年台積電市值一度落後 Intel 逾二○○億美元，最近台積電ＡＤＲ在美國大漲，市值後來居上，TSMC ADR 一度跌到三五．九四美元，市值剩下一八六三．八七億美元，而在這個時候，Intel 則一度漲到五七．五九美元，市值達二六八三．六九億美元，Intel 與 TSMC 的差距一度拉大到八○○億美元，現在 Intel 跌到四四．九三元，市值剩二○三一．七二億美元，TSMC ADR 來到四四．五五美元，市值到二三一○．三九億美元，現在兩者股價在伯仲之間，但 TSMC 市值又領先 Intel 將近三○○億美元。

漲價股狂潮告一段落

這次在台北半導體論壇，張董事長應邀發表演講，說了很多令人鼓舞的話，這些年台積電代工的 AMD、Nvidia 股價欣欣向榮，加上蘋果手機使用 A12 晶片，三星及華為今年新世代手機都使用台積電七奈米最新製程，這也宣告台積電已進入完勝階段，如果台積電能屹立不墜，台股站在一○六五○以上是可能的。

但是台股在強弩之末的結構調整狀態下，台積電可能撐住指數，但基本面動搖的產業或個股，調整的力度就非常巨大，像國巨等整個被動元件股紛紛殺破年線，今年所有漲價概念股，從被動元件，VCSEL、矽晶圓、MOSFET，到伺服器的狂潮幾乎全告一段落。

被動元件的國巨從一三一○殺到五一五元，華新科從四九一．五元跌到二三○元，奇力新從二○八跌到八七．五元…，原來大家很看好的矽晶圓股環球晶從六四二殺到二九一元，台勝科從一八一跌到七八．四元，合晶從七五．六跌到三七．三五元，嘉晶從九三．四跌到四九．○五元，MOSFET 概念股從尼克森、大中到杰力等全都跌破年線，新的 iPhone 手機沒有加強３Ｄ感測新應用，也使穩懋從三四○元殺到一三四．五元，反彈只到季線又折回。

中美貿易戰愈演愈烈，帶給市場更多的不確定因素，像中國乘用車銷售已連續三個月衰退，整個中國汽車產業的成長出現逆轉，這時股價跌得比基本面更快，例如，最大的吉利汽車從二九．八跌到十三．八港元，長城汽車從十二．○八跌到三．九六港元，華晨汽車從二三．八五跌到九．二七港元，比亞迪從八一．九跌到三九．九港元，在Ａ股上市的一汽夏利從八．四九跌到二．九人民幣，東風從十六．三五跌到三．七六人民幣，長安汽車從二七．○一跌到六．五七人民幣，金杯汽車從九．○九跌到三．九五人民幣，從這個跌勢來看，中國汽車股輕的腰斬，重的跌七、八成，這是很嚴重的股價修正。

來源：《先探投資週刊》 2004 期

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