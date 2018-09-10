騰訊天天德州退市 今停止充值 25日關閉遊戲伺服器

騰訊 (0700-HK) 棋牌類遊戲「天天德州」今 (10) 日發佈退市公告，2018 年 9 月 10 日 10:00 起停止充值和賽事服務，9 月 25 日 10:00 關閉遊戲伺服器並清空資料。

因上週五買回庫藏股港幣 707.2 萬元，騰訊今短暫開高，上漲 1.52%，隨後震盪走低，截至發稿，報港幣 314.8 元，跌 0.631%。

圖：新浪財經

公告顯示，為保障各位玩家的合法權益，天天德州根據《網路遊戲管理暫行辦法》和《文化部關於規範網路遊戲運營加強事中事後監管工作的通知》，將於 2018 年 9 月 15 日至 9 月 25 日 10:00 開啟退市替換 / 補償活動。

據瞭解到，騰訊為此開通專門客服線路，以便玩家諮詢退市事宜。

36 氪報導，有這樣的影響，與近日接連不斷的政策相關，包括遊戲總量進行調控、遊戲版號實行配額制以及遊戲行業專項稅等等。

5 天前，《南方都市報》報導，未來遊戲產業或將有大變動，未來將有遊戲行業專項稅，類似於菸草稅，每款遊戲可能將會徵收 35% 的稅款。而棋牌類遊戲將首先被調控。

雖然目前上述報導原文已經找不到且該訊息未得到證實，但今日騰訊棋牌遊戲做出的調整似乎說明並非空穴來風。除了騰訊，其他開展棋牌遊戲的公司或許也將受到影響。

而在 8 月 30 日，監管部門為防範青少年近視對遊戲進行總量調控。教育部與國家衛生健康委員會等 8 部門制定了 《綜合防控兒童青少年近視實施方案》 。方案中提到，國家新聞出版署將實施網路遊戲總量調控，控制新增網路遊戲上網運營數量，探索符合國情的適齡提示制度，採取措施限制未成年人使用時間。

為此，《王者榮耀》日前啟動了最嚴實名策略，新使用者在首次進入遊戲時，會接入公安權威資料平台進行校驗。該項校驗能夠精準判斷相關帳號的實名資訊是否為未成年人，進而決定是否將此帳號納入到健康系統的防沉迷體系中。

時間再往前推，8 月 15 日，據彭博社援引知情人士訊息，中國監管機構已經凍結了網路遊戲版號的和備案的審批。隨後，騰訊表示有多款遊戲排隊等待許可，目前有 15 款遊戲拿到許可。

審批「綠色通道」似乎意味著在審遊戲獲得審批只是時間問題，野村證券報告預計，大陸網遊審批最快今年 9 月初重啟，相信騰訊《絕地求生》手遊及《堡壘之夜》電腦版最快可於今年第四季獲得變現牌照。

接二連三的不利訊息，確實直接反映到了騰訊、網易 (NTES-US) 等遊戲公司的股價上。長期來看，花旗銀行表達了對「新遊戲釋出時間和規模不確定性的擔憂」。分析師 Alicia Yap 在報告中指出，第三季騰訊智慧手機遊戲收入可能年減 5.5%，季減 2%；遊戲收入放緩將持續幾季，騰訊可能報告該業務的毛利率降低。

不過，華泰金融控股分析，新出台的政策預計將使騰訊股價短期面臨負面影響，但長期影響料有限。分析師賀賽一等稱，更嚴格的監管有利於領先的遊戲企業進一步擴大市佔率，若監管限制新遊戲的推出，騰訊的主要遊戲將面臨更少競爭。