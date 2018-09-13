大宇資Q4認列中手遊注資及推新遊戲 本土法人評買進 潛在漲幅逾35%

大宇資訊 (6111) 昨天舉行法說會，今天多家本土法人報告首次投資評等為買進，目標價 146.5 至 180 元不等，潛在漲幅至少 35% 起跳。報告中指出，8 月中宣部完成部分改組，並發文給審批代理商預告將於第四季正式重啟審批，原先預計於第三季推出的《軒轅劍 Online》等 4 款遊戲，可望在第四季推出，加上中手遊注資 2.13 億元人民幣取得大宇資子公司北京軟星科技 51% 股權，第四季將認列處分投資利益，EPS 貢獻 14.18 元。大宇資上半年營收 3.91 億元，年減近一成，稅後淨利 0.48 億元，EPS 為 1.01 元。



展望下半年，大宇資第三季因無新遊戲推出，業績呈現小虧，但第四季受惠 4 月與「中手遊集團」簽署股份認購協議，中手遊注資 2.13 億元人民幣取得大宇資子公司北京軟星科技 51% 股權，經北京工商局及商委核准股權變更完成，預計第四季認列處分投資利益，預估貢獻稅後淨利 6.8 億元，EPS 貢獻 14.18 元。



近期因中國遊戲沉迷事件頻傳，中國宣佈新聞出版總署由廣電總局改為中宣部管轄，原先預計第二季及第三季推出的遊戲全數遞延。8 月中宣部完成部分改組，並發文給審批代理商預告將於第四季正式重啟審批，原先預計於第三季推出的《軒轅劍 Online》、《軒轅劍龍舞雲山》、《仙劍奇俠傳六界情緣》、《仙劍奇俠傳四》等 4 款遊戲，可望在第四季一併推出。



今天包括日盛、台新及元富投顧等多家本土報告中指出，最令市場期待的為大宇資授權「網易」開發的《軒轅劍 龍舞雲山》，事前登入人數由 7 月 35 萬人至今已突破 75 萬，預期第四季事前登入人數可突破百萬，以今年元月同樣為「網易」開發，事前登入破百萬的經典劍俠手遊《楚留香》計算，4 月登中國遊戲暢銷排行第 2 名，單月營收貢獻超過 9000 萬美元，截至前 8 月貢獻營收約 5 億美元，由此推估 2019 年《軒轅劍龍舞雲山》貢獻「網易」5.88 億美元，因大宇資為 IP 授權方，可認列 5% 遊戲分潤，預估 2019 年此款遊戲貢獻度相當高。



根據大宇資規劃，第四季到明年將推出的 9-10 款中小型遊戲，報告中指出，2019 年大宇資將進入遊戲認列爆發期，且《軒轅劍龍舞雲山》潛在獲利驚人，隨著中國遊戲產業已經落底，2019 年本業獲利大幅提升，首次投資評等給予買進，目標價 146.5 元至 180 元不等。

