IC Insights：4年內 微控制器MCU營收及銷量將創新紀錄

受惠於嵌入式系統的廣泛應用、傳感器的增加以及物聯網終端應用的熱潮，直到 2022 年，微控制器 (MCU) 的營收和單位出貨量預期將持續大幅成長。

在 2016 年縮減 MCU 庫存後，系統製造商在 2017 年加大了微控制器的購買量，單位出貨量激增 22%，2018 年預期將持續強勁成長。IC Insight 上調了 MCU 出貨量的預測，預估在 2018 年將成長 18%，單位數量達到近 306 億。MCU 營收預期將成長 11%，達到 186 億美元的歷史新高水平。明年 2019 年預期將持續成長 9%，達到 204 億美元。

MCU 銷量及營收預測 (圖: IC Insight)

此外，MCU 的五年內的複合年增長率將成長 7.2%，在 2022 年達到近 239 億美元，單位出貨量的複合年增長率則是 11.1%，在 2022 年達到約 438 億個。

微控制器的平均售價在 2017 年跌至最低點，2018 年價格繼續以同樣速度下跌。然而，與過去十年相比，過去五年的降幅有所緩解。

據數據顯示，2017 到 2022 年期間的平均價格的複合年增長率預期將是 - 3.5%，遠低於 2012 至 2017 年期間的 - 5.8% 和 1997 至 2017 年的 - 6.3%。

2017 年 MCU 銷量從 2016 年下滑中恢復的一個關鍵因素是 IC 卡微控制器領域的轉變。目前大約有 40% 的 MCU 出貨量用於 IC 卡應用。

此外，預計 2018 年用於嵌入式系統、自動控制、傳感應用和物聯網連接的通用 MCU 的銷售額將成長 11%，達到 164 億美元。而通用 MCU 的出貨量預計在 2018 年將成長 25% 至 189 億台。通用 MCU 目前佔總體 MCU 單位出貨量的 60% 以上，預計到 2022 年比例將上升到 68%。目前，有 88% MCU 的總營收來自通用 MCU，在 2022 年預期達到 90%。

32 位元 MCU 的強勁成長重塑了市場，供應商積極推出更具功能性的設計，並且較用於高端產品的 8 位元和 16 位晶片更有成本競爭力。在 2018 年，32 位元 MCU 的平均售價預計僅比總體 MCU 的平均售價高出 0.09 美元，到 2022 年，預計差異將縮小至 0.05 美元 (32 位元 ASP 為 0.60 美元，而總體 ASP 為 0.55 美元)。