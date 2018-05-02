原屬歐美MCU訂單 開始轉到台商之手 盛群、偉詮電、新唐好樂

微控制器 (MCU) 大廠盛群 (6202) 報喜！盛群於週一法說會中透露，歐美微控制器供應商不單交貨週期拉長，更開始有部分訂單轉移到台商之手，加上產業旺季到來，為此，包括盛群、偉詮電 (2436)、新唐(4919) 可望最受惠。其實今年以來 MCU 供給吃緊、交貨週期拉長，甚至轉單事件頻傳，相關消息，在盛群法說會中獲得證實。盛群提到，今年有歐美 MCU 廠訂單交期拉長，更有某歐系業者的訂單交貨週期長達 40 到 60 週，在歐美大廠供貨吃緊、交貨週期明顯拉長的情況下，市場開始出現轉單，盛群更已接獲消費性客戶轉單。



近年來諸多國際大廠，包括三星、瑞薩與 ST 等 IDM 廠陸續退出 8 位元 MCU 的供應，將產能轉入高位元 MCU 或是其他產線，而 NXP 也從 2018 年第一季開始上調旗下 MCU、汽車微控制器等主要產品價格，漲價幅度在 5%-10% 不等，也出現交貨週期持續拉長的情況。



尤其近來，6 吋與 8 吋矽晶圓供貨缺口擴大，加上 6 吋與 8 吋的晶圓代工廠也出現產能無法支應市場需求的態勢，而適逢 MCU 開始步入產業旺季，MCU 的供貨緊張態勢恐會更加嚴重，交貨週期也會持續拉長，在此趨勢下，台系廠商因為能獲得晶圓代工廠穩健的產能供應，加上原先屬於歐美廠商的訂單，已經開始逐步轉移到台商之手，為此，包括盛群、新唐、偉詮電將最受惠。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』