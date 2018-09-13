馬斯克：解決交貨延遲是我們的首要任務

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克推特上表示，因為北美的車輛交貨量大幅增加，客戶可能需要等待更長的時間才能交貨。

「由於北美車輛交付量大幅增加，特斯拉客戶可能會面臨更長時間的等待。」馬斯克在推文中寫道。 「解決這個問題是我們的首要任務。」

馬斯克在推特上發言 (圖: 馬斯克推特)

特斯拉於 2016 年 3 月開始接受 Model 3 的訂單，並迅速積累了數十萬份的預訂。在生產汽車的時間上一再延誤，但該公司直到去年年底才努力開始提高產量。特斯拉表示該款汽車起價為 35,000 美元，然而該公司依然尚未交付低價款的車輛。目前 Model 3 的等待客戶已超過 40 萬人。

特斯拉 Model 3 的訂金為 1000 美元，確認訂單後需再付 2500 美元。在開放訂單之後，特斯拉便宣布在 6 月最後一周生產 5000 輛 Model 3 的目標。最近一個月的產能激增，導致本季產量超過 10000 輛。

上個月，特斯拉預測第三季將生產多達 55000 輛 Model 3，遠高於上一季的 28578 輛，並宣稱交貨量會超過生產量。

上週五 (7 日) 馬斯克在發給員工的電子郵件中表示，目前有很多動能可以實現這一目標。他寫道，特斯拉「即將擁有我們歷史上最棒的一個季度，汽車製造和交貨的汽車數量將會是上一季的兩倍以上。」

本週二 (11 日) 馬斯克在推特上曾發布說，特斯拉將限制可選擇的顏色數量，以簡便公司的生產作業。對此，特斯拉發言人表示是為了增加產能進行生產線的精簡，否認是因為生產出了問題。