〈分析〉企業紛買回庫藏股護盤 短期反彈跡象浮現

港股近期走勢低迷，包括騰訊、李嘉誠父子、舜宇光學和碧桂園等在內的大藍籌企業，頻頻出手買回庫藏股捍衛自家股價。

分析估計，企業紛紛買回庫藏股，反映部分股份的估值已屆可長線吸納的水平。摩通資產管理認為，亞洲股市已技術超賣，在估值吸引下，短期有望反彈。

騰訊 (0700-HK) 週二 (11 日) 晚間發佈公告，以港幣 3900 萬元買回 12.6 萬股庫藏股，這是騰訊連續第三個交易日買回庫藏股股票，也是 4 年來的首次。9 月 10 日其以港幣 3910.8 萬元買回 12.4 萬股，9 月 7 日以 707.21 萬元買回 2.27 萬股，3 天累計買回 8518.01 萬元，約合人民幣 7452.32 萬元。

騰訊上一次買回庫藏股股票可追溯到 2014 年，當時全球科網類股票大跌，騰訊在當年 4 月 8 日，斥資港幣 7000 多萬元進行買回庫藏股，此後一年騰訊漲幅超過 50%。

2013 年 4 月，是騰訊迄今為止最大規模的買回庫藏股。2013 年 4 月 15 日，騰訊因增速放緩和運營商對微信收費等傳言致股價下滑，其花費港幣 6 億元買回庫藏股股票，隨後股價一路上漲。

與前 2 次買回庫藏股的狀況相同，騰訊此次同樣面臨股價下跌和多重利空消息。騰訊控股自 2004 年上市以來漲幅超過 400 倍，2017 年在香港股市飆升 114% 表現搶眼，並在 2018 年 1 月月底創下每股港幣 474.6 元高價紀錄，至目前的每股跌至 308 元，跌幅 35.10%，市值蒸發超港幣 1.5 兆元，約合人民幣 1.3 兆元。

騰訊股價

相對於騰訊，長和系的接連買回庫藏股近日成為股民的熱話。長實大股東李嘉誠父子共同持有的公司，在 6 月 14、15、19 日已展開買回庫藏股計劃，當時斥資約港幣 5.84 億元買回庫藏股長實。到了上週四至本週二 (9 月 6-11 日)，李嘉誠父子又連續 4 個交易日以大約平均價港幣 55.4 至 56.3 元，掃入逾 1084 萬股長實，涉資共 6.05 億元。李嘉誠於長實的持股也由 32.06%，升至 32.35%。

除了長實外，另一藍籌地產股碧桂園 (2007-HK) 近日也大手買回庫藏股，除了 6 月與 8 月的買回庫藏股外，踏入 9 月，該公司分別於 9 月 3、5、6 日，先後 3 次買回庫藏股，涉資逾港幣 1.64 億元。

此外，舜宇光學 (2382-HK)8 月下旬斥資港幣 1257 萬元買回庫藏股，而一直進行買回庫藏股的舜宇及滙控 (0005-HK)，都顯示大藍籌股的領導層皆認為目前股價水平具買回庫藏股價值。

事實上，上述涉及買回庫藏股的股份，股價開始見回穩。騰訊雖繼續被大陸傳媒點名批評，但股價昨 (12) 日回升 0.1%，長和更升 2.3%，長實升 0.3%，領展升 0.7%，滙控升 0.5%，舜宇升 0.3%，只有碧桂園微跌 0.8%。

長和股價

另外，「北水」已重新流入騰訊，據彭博數據顯示，繼週二有 4.4 億元「北水」淨買入騰訊後，昨日再有近 1 億元繼續「撈底」，這是 7 月中以來再出現連續淨買入的現象，反映騰訊連續買回庫藏股後，陸資對騰訊的熱情也在回暖。

香港《文匯報》援引摩根士丹利發表的報告指，騰訊 4 年來首次買回庫藏股，即使買回庫藏股規模不大，但相信是向市場展示公司對長遠前景有信心。騰訊股價自今年 1 月以來，調整了約 30% 後，可能正接近轉折點。此外，遊戲許可證審批流程最終會恢復，對監管的憂慮亦可能屬過度，且騰訊估值接近谷底，維持對騰訊的「增持」評級，以及目標價港幣 420 元。

摩通資產管理則認為，亞洲部分股市已技術超賣，且估值吸引，短期有望反彈。摩根中國入息基金基金經理梁碧嫻認為，市場就中美貿易戰的反應過度悲觀。