李嘉誠父子砸6億 連4天掃進長實

港股持續疲弱，已退休的長和系創辦人兼集團資深顧問李嘉誠頻頻出手整理財產。除了在 8 月 23 日將價值逾港幣 130 億元的股份轉入家族信託後，據聯交所權益披露顯示，最新李嘉誠與長和主席李澤鉅 4 度增持長實 (1113-HK)，涉資逾港幣 6 億元。

以往李嘉誠增持均由旗下信託「Li Ka-Shing Unity Trustcorp Limited」出手，但這次未披露增持是經哪一家公司進行，據悉這次負責增持的公司由李嘉誠及李澤鉅各持有 50%。

上述 4 次增持，分別於 9 月 6 日、7 日、10 日及 11 日進行，李嘉誠父子增持了 141.75 萬股、216.55 萬股、437 萬股及 289.1 萬股，每股平均價分別約港幣 56.18、56.35、55.41 及 55.64 元。

事實上，李嘉誠在今年 6 月 14 日、15 日及 19 日連續 3 天，分別以每股平均價港幣 65.6315 元、65.5489 元及 64.98 元增持長實股份，合共購入 890.65 萬股長實，涉資近港幣 5.84 億元。

除了頻頻增持之外，長和系的海外併購也未停歇，由長江基建 (1038-HK) 牽頭的財團，計劃以近 130 億澳元 (約港幣 718 億元) 收購的澳洲最大天然氣管線企業 APA，已獲得澳洲競爭及消費者委員會的批准。長和表示，財團將繼續就進行是項收購尋求相關監管機構的審批。

對於收購 APA 獲批，美銀美林在一份長建的報告指，獲得澳洲競爭及消費者委員會批准後，長建下一關仍需獲得澳洲外資投資審核局 (FIRB) 批准才能完成交易。

長建佔收購項目 2 成，該行指公司有足夠現金支付，若 APA 在 2019 年初開始有獲利貢獻，料長建 2019、2020 及 2021 年的利潤將分別上升 2.1%、2.3% 及 2.8%，長建每股淨值 (NPV) 將升 2.5% 或每股 2 元。

收購消息刺激長和系內 4 隻藍籌股昨 (12) 日收漲，長和 (0001-HK) 漲 2.275%，長建 (1083-HK) 漲 1.944%，長實 (1113-HK) 漲 0.27%，電能實業 (0006-HK) 漲 0.45%。