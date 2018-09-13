威雅利(00854-HK)涉及聯營公司的糾紛的更新

威雅利(00854-HK)公布，該公司已獲弘威電子有限公司通知如下：根據香港特別行政區高等法院於2018年8月31日發出之函件，針對剔除申請裁決之上訴及針對清盤令之上訴的裁決預計將可在2018年10月底作出；及弘威電子已於2018年9月12日藉原訴傳票的方式向高等法院提出申請，尋求高等法院作出如下宣告，即在針對弘威電子的清盤令(2017年1月9日作出)被擱置至針對清盤令的上訴獲裁斷或處理或有進一步命令後及此擱置仍然有效期間，與弘威電子有關之事務控制權回歸其董事會。宣告令申請暫定於2018年10月10日進行聆訊。

弘威電子進行宣告令申請，是為了可進行一切或為必須進行的、與管理、保存及或處理源自或與深圳市勁升迪龍科技發展有限公司(一間中國公司)或其相連人士之任何債務、抵押、擔保及或其他抵押品有關的所有問題之特定目的之事情。弘威電子成立於香港，是該公司的聯營公司。該公司目前間接持有弘威電子已繳股本的49%股本權益。弘威電子剩餘51%股本權益由弘憶國際股份有限公司持有。弘憶國際股份有限公司是一家在臺灣註冊的電子元器件分銷商，並在臺灣證券交易所上市。

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