美股盤後—傳中美有望再啟談判 道瓊、標普收漲 蘋果股價下跌

美國股市週三 (12 日) 在傳出新一輪美中貿易談判後，標準普爾 500 指數和工業平均指數小幅收高，但半導體股票仍在下跌，而蘋果的新品發表也未帶來股價利多，Nasdaq 指數下挫。

道瓊工業平均指數收高 27.86 點或 0.11% 至 25998.92。

Nasdaq 指數收低 18.25 點或 0.23% 至 7954.23 。

S&P 500 指數收高 1.03 點或 0.04% 至 2888.92。

費城半導體指數收低 15.87 點或 1.17% 至 1346.02。

重啟談判消息帶來利多

媒體報導，美國建議在不久之後，與中國進行新一輪貿易談判，帶動藍籌為主的道瓊指數。全球貿易兩大龍頭波音與開拓重工 (Caterpillar) 上漲 2.4% 和 1.6%，United Technologies 上漲 0.2%，道瓊指數一度漲達 0.2%。

在週三這則報導傳出之前，世界上兩個最大經濟體之間的貿易緊張局勢一直在加劇，造成全球股市承壓，美股在相對優異的經濟數據與樂觀財報支撐下，仍在歷史高點附近徘徊。報導稱，談判將在川普政府對中國進口產品實施額外關稅之前進行。

保德信金融首席市場策略師 Quincy Krosby 表示，美中恢復談判對市場有利，但還需要看到更進一步的後續消息。

蘋果及科技股下挫

蘋果在週三的新品發表會上，推出 iPhone XS 和 XS Max，延長了電池壽命，並為中國推出雙卡雙待產品，表示公司希望在中國保持競爭力。但發表會未推升股價，蘋果股價多數時間走跌，收盤下挫 1.2%，是自 2015 年之後發布會當天下跌最多的一日。

美光股價週三重挫逾 4%，高盛將其評級由買入下調為中性，理由是記憶體晶片的需求出現「滾雪球」式下滑，追蹤半導體股的 VanEck Vectors Semiconductor ETF(SMH) 下挫 1.2%。

應用材料與 Lam Research 的股票分別下跌 2% 和 3.3%。英特爾股價在當天大部分時間走低後收盤持平。半導體股近期承壓，拖累更廣泛的科技股走低， SMH 本月下跌超過 4%。

在社群媒體公司的監管壓力恐將加大的情況下， Facebook 股價下跌 2.4%，Twitter 則下跌 3.7%。