美國8月PPI不及預期 環比一年半來首次下滑

美國勞工部周三公布數據顯示，因食品和一系列貿易服務價格的下降抵消了能源產品成本的增加，美國 8 月 PPI 環比出現一年半來首次下滑。

數據顯示，美國 8 月 PPI 環比下滑 0.1%，不及預期的 0.2%，以及前值 0%。8 月 PPI 年增率 2.8%，預期 3.2%，前值 3.3%。

扣除食品與能源的核心 PPI 環比下降 0.1%，年增率上漲 2.3%，但均不及前值與預期。

具體數據如下：

美國 8 月 PPI 環比 -0.1%，預期 0.2%，前值 0%。

美國 8 月 PPI 年增率 2.8%，預期 3.2%，前值 3.3%。

美國 8 月核心 PPI（除食品與能源）環比 -0.1%，預期 0.2%，前值 0.1%。

美國 8 月核心 PPI（除食品與能源）年增率 2.3%，預期 2.7%，前值 2.7%。

美國 8 月 PPI 環比意外下跌，為一年半以來首次下滑，食品和一系列貿易服務價格的下降抵消了能源產品成本的增加。美國 8 月 PPI 環比下滑 0.1%，為 2017 年 2 月以來首次；年增率增長 2.8%，不及預期和前值。儘管上個月生產者價格出現放緩，但在勞動力市場和經濟強勁的背景下，整體通膨仍穩步上升。

數據公布後，美元 / 日元小幅走低，黃金小幅上漲。