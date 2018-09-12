歐股盤中─石油與礦業類股領漲 泛歐STOXX 600 指數漲0.32%

儘管美中貿易戰升級導致今 (12) 日 亞股普遍走跌，但歐股一掃陰霾，泛歐 STOXX 600 指數盤中走揚 0.32%。

台北時間週三下午 5 點 30 分左右，CNBC 數據顯示，泛歐 STOXX 600 指數上漲 0.32%，暫報 376.50；英國 FTSE 指數下跌 0.07%，暫報 7268.54；德國 DAX 指數揚升 0.20%，暫報 11994.70；法國 CAC 40 指數飆漲 0.33%，暫報 5277.40。

泛歐 STOXX 600 指數 15 分鐘走勢圖 圖片來源：Investing.com

受美國原油庫存下降、美對伊制裁，導致原油價格攀升影響，週三 (12 日) 石油與礦業股領漲，截稿前石油股 (SXEP) 上漲 1.2%，礦業股 (SXPP) 走高 1%。

愛馬仕 (Hermès) 公告上半年獲利創歷年最高，週三 (12 日) 股價應聲大漲，盤中揚升 1.27%，暫報 540.60。

ZARA 母公司 Inditex 也傳出好消息，預測下半年獲利將增長，推動週三 (12 日) 股價揚升 2%。

然而，英國能源公司 SSE 受到上半年利潤較去年同期降低一半，週三 (12 日) 股價暴跌 8%。

瑞典塑膠生產商 HEXPOL AB 集團傳有意收購美國同業 Kirkhill Rubber，週三 (12 日) 股價飆漲 5.25%，暫報 99.15。

受到摩根士丹利降評影響，德國四大能源集團之一的 E.ON (意昂) 下跌 2.72%，暫報 8.91。