IEA警示：美國制裁伊朗帶來風險 全球石油供應面臨挑戰

國際能源署 (IEA) 週五 (10 日) 發布最新的月度報告指出，美國對伊朗實施的經濟制裁可能會影響全球石油供給，並消耗全球備用產能。

亞洲週五 (10 日) 下午國際原油期貨價格皆挫跌，布蘭特期貨價格下跌 0.26%，報每桶 71.88 美元，而 WTI 原油期貨下滑 0.11%，報每桶 66.70 美元。

週五下午布蘭特期貨價格下跌 0.26%，報每桶 71.88 美元。(圖：Investing)

國際能源署 (IEA) 週五 (10 日) 發布最新報告，警示美國原油制裁和貿易緊張升溫將對全球石油供給造成巨大威脅。

國際能源署 (IEA) 表示，「由於伊朗的石油制裁生效後，加上其他國家生產量問題，維持全球石油供應可能會非常具挑戰性，並且會消耗全球備用產能，故市場前景可能遠不如今天平靜。」意指原油市場未來可能會動盪不安。

本週二 (7 日) 美國總統川普重啟對伊朗的經濟制裁，首波制裁以金融交易為主，禁止伊朗購買美元，禁止伊朗購買汽車、煤炭、工業軟體、黃金及其他重要金屬貿易。

美國對伊朗實施第二波經濟制裁將從 11 月 4 日生效，將加大力度打擊伊朗能源、航運及製造業 (包含石油出口在內)，企圖輾斷伊朗經濟命脈。

A

川普早前呼籲：「為了世界和平，不容妥協！」要求其他國家封殺伊朗。日本和南韓等國家表示將配合美國的制裁措施，但俄羅斯、中國和印度在內的國家展現不願合作的態度。

實際上，伊朗原油出口減少與否取決於亞洲石油買家是否受到制裁豁免，目前尚不清楚伊朗在亞洲最大的石油買家 ─ 中國是否會在 11 月初抵制川普的言論。

國際能源署 (IEA) 認為貿易緊張局勢升溫將加劇風險，一些石油出口國家產量將可能大幅減少，但也補充到，現階段我們很難對經濟和石油需求的假設作出調整。

伊朗目前每日平均約出口 240 萬桶原油，上次制裁時減少將近一半的出口量。然而，11 月初的制裁，許多能源分析師認為可能會減少約 60 萬桶，但一些市場觀察家近期表示，一些國際企業正遵循美國的言論，石油供應後市岌岌可危。