◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧09月12日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00637L 元大滬深300正2 15930 0 00632R 元大台灣50反1 -17077 0 00677U 富邦VIX 9551 0 2303 聯電 -5207 -23698 00633L 富邦上証正2 5786 0 2344 華邦電 -4527 -4093 0056 元大高股息 3611 7205 0050 元大台灣50 -3434 4515 2834 臺企銀 3300 -6149 2337 旺宏 -3338 -10326 2888 新光金 3098 -5310 1718 中纖 -3302 1341 2409 友達 2630 13691 2002 中鋼 -3109 8274 2845 遠東銀 2584 1845 2313 華通 -2787 -10771 2890 永豐金 2246 1171 2323 中環 -2561 -1665 00631L 元大台灣50正2 2195 0 2891 中信金 -2219 9292 3481 群創 1287 -12255 2883 開發金 -2195 -3209 2801 彰銀 1094 10179 2317 鴻海 -1858 -32594 1904 正隆 1066 6819 3231 緯創 -1622 -5913 00693U 華頓S&P黃豆 986 0 2356 英業達 -1613 12246 00670L 富邦NASDAQ正2 877 0 2368 金像電 -1544 -5544 2412 中華電 876 3944 2408 南亞科 -1441 -4921 4725 信昌化 755 -2442 2610 華航 -1360 -12325 4958 臻鼎-KY 749 -125 2823 中壽 -1182 -4173 2013 中鋼構 691 663 2371 大同 -1152 -1335 3037 欣興 669 4719 00673R 元大S&P原油反1 -1105 0 00739 元大MSCI A股 630 828 3532 台勝科 -1058 -4361 6176 瑞儀 614 345 2892 第一金 -1000 7207 00675L 富邦臺灣加權正2 570 0 00664R 國泰臺灣加權反1 -940 0 00654R 富邦印度反1 537 0 1101 台泥 -919 6821 00663L 國泰臺灣加權正2 533 0 3034 聯詠 -833 280 2542 興富發 511 2275 2324 仁寶 -806 2114 00701 國泰臺灣低波動30 494 578 2603 長榮 -794 -5035 2618 長榮航 480 -3717 2886 兆豐金 -755 6727 2478 大毅 473 637 6116 彩晶 -752 -2952 00651R FH香港反1 450 0 3702 大聯大 -743 -6024 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股
◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股鉅亨台北資料中心
留言載入中...