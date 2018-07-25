〈訊連法說〉下半年本業新品動能加溫 轉投資玩美移動營運轉盈可期

多媒體創作軟體廠訊連科技 (5203-TW) 今 (25) 日召開法說會，展望下半年，訊連董事長黃肇雄表示，今年持續進行四大轉型，包含減少 OEM 端營收、改變產品收費模式、新推出 Work 系列產品線、跨入人工智慧 (AI) 臉部辨識領域等，預期 Work 系列新品下半年動能將加速，AI 新品明年中旬可望貢獻營收，而轉投資玩美移動則受惠轉單效益，訂單量暴增，營運轉盈可期。

黃肇雄表示，今年持續致力商業模式轉型，下半年起成效將更顯著；減少 ODM 營收部分，今年將延續去年模式，持續減少 OEM 端營收，對 B2B 業務的依賴逐漸縮減，與 B2B 相較之下，自有品牌毛利來自 B2C 已超過 7 成，優於去年全年的 63%，意味著品牌力持續增加。

改變產品收費模式部分，黃肇雄表示，以前對於自有產品部分均以賣斷模式銷售，今年開始以專業用戶為客群的 Create 行動裝置 App 產品，轉為訂閱租賃，並持續擴大租賃規模，目前成績很好，今年 9 月也將推出 PC 年度更新版本，明年可望將其全部改為租賃模式，若該模式能成功，未來在經常性收入帶動下，營收可望逐年墊高，大大推升營運動能。

除原有產品與商業模式轉型，黃肇雄表示，今年下半年起將有包括 Work 系列產品線與 AI 臉部辨識的新品動能，Work 系列產品已與 60 家企業接觸中，目前有 12 家機構採用該系列產品，包括信義房屋、中央大學、工研院、政治大學、大陸工程公司等，預期下半年起成長動能將會加速。

至於訊連正式跨入 AI 辨識領域的新產品，黃肇雄則說，訊連在人工智慧領域一直做得不錯，看好台灣市場相關需求強勁，今年初決定拉出新的 AI 產品線，目前與客戶初步接觸後，反應均相當熱烈。

黃肇雄透露，目前正在接觸的潛在客戶包括 2 間智慧機器人公司、3 間門禁安控與人力資源出席控管系統公司、3 家智慧零售商與 1 家智慧銀行服務商，預計年底前將有小量訂單入袋，明年上半年出貨後，明年中旬可望貢獻營收。

此外，轉投資持股 48% 的玩美移動今年起虧損已大幅縮減，黃肇雄表示，加拿大 AR(虛擬實境) 美妝應用商 ModiFace 與玩美移動原為全球唯二的相關 AR 應用服務商，不過，ModiFace 今年 4 月被美妝大廠萊雅 (L’Oréal) 收購後，許多原有客戶為萊雅競爭對手，訂單紛紛轉移至玩美移動，帶動玩美訂單量增加數倍，今年營收前景可期，明年可望順利轉盈。