分析師：亞股進場時機未到 用相對估值做多很危險

亞股目前估值相對於 S&P 500 指數處於創紀錄低位，但分析師表示，這不意味著買進時機已到，單純基於相對估值來做多亞洲股市是有風險的。

據彭博報導，亞股過去 2 個交易日經歷了 2 月份以來的最大 2 日跌幅，市值蒸發超過 5380 億美元，日股市值跌幅最大，蒸發了近 1710 億美元，港股緊跟其後，市值縮水 1110 億美元，韓股市值下跌 600 億美元。

彭博彙編的資料顯示，MSCI 亞太地區指數的本益比為 13.3 倍，比 S&P 500 指數的本益比低 35%。從市淨率來看，MSCI 亞太地區指數相對於 S&P 500 指數，創下 2002 年 1 月以來的最低廉水準。

新浪財經引述交銀國際首席策略師洪灝表示，這不意味著買入的時機已到。深藍全球投資有限公司駐香港首席投資官韓同利警告，里拉暴跌導致投資者心理上的畏縮，新興市場料將出現進一步資金流出。

洪灝指出，單純基於相對估值來做多亞洲股市是有風險的；儘管存在估值差距，但如果美股下跌，亞股可能也無法倖免；如果受歐洲銀行業在土耳其的風險敞口影響，歐元進一步走軟，那麼美元上漲將給新興市場帶來更大壓力。

新興市場在 MSCI 亞太地區指數中所占權重很高，其中菲律賓是今年以來表現最差的股票市場之一。此外，該指數超過 1/3 的占比是日股，而日股今年以來在發達市場中跌幅居首。

MSCI 亞太地區指數今年截至週一 (13 日) 下跌 6.6%，歐洲斯托克 600 指數下跌 1.1%，標普 500 指數上漲 5.6%。

亞股今 (14) 日漲跌互見，午盤後日股漲 2.17%、韓股漲 0.49%、港股跌 1.17%。