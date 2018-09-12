真好玩遭日遊戲廠告侵權 智財法院判「三國志」非商標

遊戲廠真好玩 (8491-TW) 旗下代理手遊《三國志一統天下》，遭日本遊戲廠商光榮特庫摩控告侵犯《三國志》商標，智財法院近期做出判決指出，「三國志」商標為史書名稱、不具識別性，判決真好玩勝訴，但在《三國志一統天下》遊戲中人物圖像遭判敗訴，判罰款 440 萬台幣及 5% 利息，真好玩表示，將再提起上訴。

先前台灣光榮特庫摩公司指控，真好玩旗下代理手遊取名為《三國志一統天下》，涉及侵害光榮所註冊的「三國志」商標權，光榮也指出，《三國志一統天下》遊戲中的人物造型，與旗下「三國志」系列遊戲畫風相似度極高，提告真好玩侵害台灣光榮特庫摩的著作權。

不過，法院認為，「三國志」商標是否具識別性而得申請註冊商標，尚有疑慮，且真好玩遊戲名稱「三國志一統天下」並不屬商標使用，不構成商標侵害行為。

業者認為，「三國志」為西晉陳壽所著，是記載中國三國時代歷史的斷代史，也是二十四史中評價最高的「前四史」之一，早期卻由日本光榮公司將「三國志」註冊為其專屬使用的商標，國內遊戲業者反而不得使用「三國志」三個字，早已遭國內遊戲業者詬病已久。

業者指出，歷史史書名稱竟遭外來日本業者取得商標權，導致國內業者不得使用，加上日本業者長期在國內取得優勢地位，此判決也被認為是國內遊戲業者取得勝利的表徵之一。

業界人士也表示，據判決書內文指出，「三國志」為中國經典古籍，真好玩推出的手遊，其內容、人物確實由中國古代三國時代歷史故事改編，雖然日本光榮為三國故事電玩遊戲先驅，但「三國志」一詞無論對於電玩遊戲或日本光榮公司來說，並無先天識別性。

在後天識別性部分，台灣與大陸有 20 多款以三國歷史作為背景的遊戲，真好玩將「三國志」冠於遊戲名稱中，難認定攀附日本光榮商譽，因此台灣光榮不得向真好玩請求損害賠償。

至於「三國志」圖像部分，真好玩遭判罰款 440 萬元及 5％利息，並負擔 24％訴訟費用。真好玩表示，為維護公司及股東權益，這部分公司還會再上訴。