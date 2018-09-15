當全球垃圾坐船來台...廠商獨家告白：中國人來台找人頭設廠

文／唐筱恬

基本上媒體報導洋垃圾新聞，畫面呈現的照片，都是廢紙、廢塑膠袋，與我們所引進的東西不太一樣。我們引進的是高階、工業下腳料，例如報廢水管、過期樂高玩具，但媒體報導的是民間廢塑膠，兩個產業是不一樣的，但現在都被稱是「洋垃圾」。

當我向其他國家買下腳料時，對方一定要提供我們清單，清單明細上一定要有重量、顏色、成分等，我們不可能花錢買垃圾回來。

歐美推再生材質 洋垃圾應分級規範

事實上，我的客戶有惠普、群創、華碩。歐美國家新法規要求電子產業在製造新產品時，要有消費後回收材質（Post-Consumer Recycled），新產品必須回摻 35％、65％或 100％的再生材質，例如印表機塑膠外殼，必須有一定比率的再生原料。

全世界都在推綠色標章，不僅可減少關稅，據說消費者接受度很高，產品貼上標章，可多賣三台。台灣是 3C 產業的大國，若你現在將這些再生用料產業禁掉，改成統統用新原料做，到底做出來的東西要賣給誰？

當然媒體報導的低階垃圾，例如農膜、廢塑膠袋，那才是該被禁止。最近同行們確實有看到，台灣多了不少這樣的貨櫃，每次有貨櫃靠港，都會看到二、三十個這樣的貨櫃，一開櫃就會有泥土，台灣本來就規定「土」是不能進口的，怕會有細菌。

這些低端材質不僅有「土」汙染的問題，得料率僅三成，一公噸只能生產 300 公斤原料，有 700 公斤都是垃圾，去哪裡沒人知道？

如果是透過合法方式處理，成本非常高，用水先把垃圾洗乾淨的話，一公噸的汙水處理費就要 6.5 元，若衍生垃圾送至焚化廠，一公斤就要 6.5 元，所以一定是用不合法的方式，才能從中獲利，影響環境很大。

我聽說有些業者很可能像中國一樣，是收了英國的垃圾回收金，運回來台灣處理，因為進口成本是零，但報關時一定要填單價，就隨便填一公斤一元、二元。

以前中國沒有禁洋垃圾時，好的、壞的都往那裡去，台灣根本沒辦法搶到高品質廢塑料。這次中國全面禁止，變成我們的機會，可以在國際上挑出一些好料，還可以依照我們想出的價格出價，成本也變低了，所以我們貿易商進口量，都比同期增加了 30％左右。

中國下禁令後，中國人反而來台灣找人頭設廠，我聽到的大概就有十幾家，而且一家規模比一家大，資金充足，他們都是塑膠造粒業者，準備進口廢塑膠，在台灣加工完後出口至中國。

貿易商不准進口 環保限令不符需求

環保署新預告的行政命令，將限制工廠才能進口，不允許中間貿易商進口。一個台北客戶告訴我，如果我們貿易商沒有了，那做辦公家具的人到底要去哪邊找料呢？如果找不到再生用料，全面改用新料，成本一定會漲一倍，國內物價就會跟著上漲。

但如果要禁掉對環境影響比較大的低階用料，我認為可立刻執行，不會花太多成本的方案就是請業者提供進口貨櫃裝櫃時的照片，因為其他國家海關出口也都要求看照片，所以業者手上一定有，裝櫃時拿手機拍一下也不難。海關一看照片就知道內容。而且被海關開櫃檢驗就要八千元，光這個方式執行下去，就能達到遏止效果，業者就不敢再進垃圾了。

來源：《今周刊》 1134 期

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