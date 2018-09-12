統一進軍二、三線城市 搶攻西南市場商機 「零庫存」新鮮度獲青睞

因應中國食品消費市場轉變，統一 (1216) 轉投資統一中控布局也由一級城市，開始全面進軍二、三線城市；统一中控發言人楊壽正表示，考量中國西南市場約有 3 億人口，看好西南市場成長，統一中控也積極布局此市場；統一中控西南市場布局已包含陝西、甘肅、四川、重慶、貴州、雲南等。楊壽正表示，統一中控將持續聚焦品牌經營、打造重點市場，並有效運用資源提高產出效益，而中國西南市場發展比原先統一中控預期的好，無論是泡麵或飲品的銷售量也都持續成長。



至於統一中控昆明廠成立於 2007 年 11 月，2009 年 12 月投產，資本額 3000 萬美元，主要產品包括泡麵、飲料等，設有 HPET 生產線 2 條，月產能約為 180 萬箱；泡麵生產線 3 條，月產能約為 190 萬箱。



除布局西南市場外，楊壽正表示，統一中控近兩年來高端化產品帶動，加上「零庫存」強化新鮮度管理，讓產銷更具效率，帶動獲利表現。楊壽正指出，新鮮度及庫存管理依舊是下半年著重方向，楊壽正指出，品牌經營是統一集團明確策略方向，每個產品都有保存期限，不過從消費者心態上來看，都希望買到新鮮產品；透過新鮮度管理，反饋回母公司效益包括生產排程更有效率、通路庫存管理更佳化，有助拉升消費者對品牌好感度。



至於在飲料布局下，隨著生活形態改變，中國大陸消費者在飲料市場趨於多元化、精緻化，而統一中控旗下海之言、阿薩姆奶茶成為創新產品生力軍，經典產品統一冰紅茶、統一綠茶等銷售也回溫中。



除常溫飲料外，楊壽正強調，統一中控下一階段布局將瞄準冷藏品，包括果汁、茶及優酪乳都是發展重點產品，未來也會推出豆奶相關新產品。