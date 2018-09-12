看好中國內需 統一中控布局大陸聚焦強勢產品 泡麵、飲料業績雙增

看好中國大陸內需消費力溫和增加，統一 (1216) 轉投資統一中控察覺生活消費型態改變，聚焦強勢產品，中國大陸泡麵市場人民幣 5 元以下還是主流，不過，市場轉變，愈來愈多人開始選擇人民幣 5 元以上的泡麵產品；至於飲品也有從常溫飲料轉至冷藏飲品的趨勢，因應轉變，統一中控全面布局搶攻新商機。而從統一中控今年上半年營業額來看，泡麵年成長 8%，飲料年成長 3%。根據中國國家統計局報告，2018 年前 6 個月全國居民人均可支配收入約人民幣 1.4 萬元，年增長 8.7%，扣除價格因素，實際增長 6.6%，2018 年上半年全國居民人均消費支出人民幣 9609 元，年增長 8.8%，扣除價格因素，實際增長 6.7%。



統一中控發言人楊壽正說，目前大陸泡麵市場人民幣 5 元以下還是主流，不過，統一的容器麵都在 4 元以上，未來策略方面還是會以聚焦經營強勢產品，改善產品結構，提高獲利能力為基調。



楊壽正指出，統一中控定位中高價位「生活麵」主力的「湯達人」上半年表現出色，維持雙位數成長。在新產品方面，新推出的「藤嬌」以藤椒的獨特清香和濃郁麻味，開發出新的領域。



楊壽正指出，統一方便麵產品已經成功華麗轉身，而中國消費者對於泡麵產品的需求，不再只是快速，已經講究大塊湯、大塊肉，最高端的方便麵「滿漢大餐」的價格已經到人民幣 19.9 元。



楊壽正強調，未來也將會加強研發像「煮時光」這樣高端產品；中國大陸電商市場銷售也很重要，統一中控推出「煮時光自熱小火鍋」，2018 年 1 月推出後在電商銷售非常好，售價每碗人民幣 45 元，將口味分成微辣、中辣及重辣，今年一推出至今銷售已達 4.2 萬碗。



至於飲品市場方面，統一中控也開始強化冷藏飲品市場布局，2018 年 4 月推出「冷藏牛乳布丁奶」售價已達到人民幣 9.9 元；包括將進軍豆奶產品 2018 年 7 月推出「誠實豆」豆奶，未來豆奶將會是統一中控在中國冷藏飲料的主力產品；而統一中控也在上海的金山廠擴大冷藏布局，已在今年 4 月 1 日開始投產。