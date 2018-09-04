阿根廷披索慘跌 政府實行緊縮以遏制危機

受新興市場全球風暴的影響，阿根廷陷入貨幣危機，阿根廷幣披索今年貶值幅度超過 50%。政府因而宣告一項全面性的貨幣緊縮計劃，試圖恢復市場信心。阿根廷政府承認在披索崩潰後該國已經面臨「緊急」的市場恐慌情況。

總統 Mauricio Macri 週一 (3 日) 時發表了談話，他表示，在上週要求加速 500 億美元的救助融資協議後，政府需要立即採取行動以恢復投資者信心，以保護財政。「我們過於樂觀地相信可以一點一滴地修復事態。但現實告訴我們，我們必須加快步伐。」

新興市場股指數在週一 (3 日) 連續第四天下跌。摩根大通的新興市場貨幣指數在上週五 (31 日) 反彈後昨日又再度下跌，跌幅達 4.5%。披索兌美元匯率也再次下挫達 4.3%，幾乎觸及上週的歷史低點。

美元兌阿根廷披索日線走勢圖 (近一年以來表現)

改革派 Mauricio Macri 總統積極地採取措施以緩和市場情緒，而阿根廷央行已將主要利率提高至 60%。經濟部長 NicolásDujovne 則暗示將盡快加強對支出的控制。他表示，在考慮償還債務之前，政府要在明年解決財政赤字，平衡收支。

為此，政府將提高稅收並裁減官員來達到目標，Macri 預計將裁減一半以上的政府官員，相較明年赤字調降至 1.3% 的計劃要激進得多。2017 年的財政赤字為 3.9%，而今年的目標是 2.7%。

許多分析師表示，他們非常認同明年政府解決預算赤字的計畫與承諾。瑞銀資產管理公司負責新興市場債務的負責人 ederico Kaune 表示，「這是他們遏制這場危機的唯一途徑。他們需要證明戰略已經從漸進主義轉變為更為正統的財政緊縮政策。」

基金經理也表示，在經歷了先前錯誤的策略和日益惡化的危機之後，為保持投資者對政府的信心並吸引資金，市場需要看見確實的政策和政府的承諾。