搶攻烘焙商機及中秋節需求 統一、大成、南僑、德麥等業績可望受惠

看好 1 年 600 億元烘焙商機，食品類股中的統一 (1216)、大成(1210)、南僑(1702) 及德麥 (1264) 等近年積極搶攻烘焙商機，加上中秋節即將到來，對月餅需求上升，包含統一、大成、南僑、德麥及聯華 (1229) 等業績可望受惠。統一近年積極打造烘焙一條龍產業鏈，穩固機製麵包龍頭地位，也積極朝上游烘焙油脂、冷凍麵糰擴大市占，並強化自有麵包通路布局，建構完整烘焙供應鏈，集團內烘焙相關營業額已達 60 億元，今年也將加強高毛利、精緻化烘焙產品發展，業績可望持續攀升。



而統一旗下統一麵包品牌已是國內機製麵包龍頭，全年出貨量達 1 億個，等於全台每人平均一年吃了 4.3 個由統一製造的麵包，其中最暢銷前 4 款紅豆、波蘿、奶酥與克林姆，一年出貨量達 3,000 萬個。



而統一近年布局烘焙市場，包含上中下游一條龍，從麵粉進口、統清油脂、半成品冷凍麵團，通路販售的包裝麵包則包括有統一麵包、貝洛邦、新感覺、晨光、瑞穗鮮奶吐司、蛋糕屋、Amelies Bagel 等品牌，同時也投資現烤麵包坊包括 Semeur 聖娜、昂舒巴黎等。



除了統一積極布局烘焙市場外，大成也積極布局烘焙事業，除「岩島成」烘焙麵包門市外，大成日前投資約 1,000 萬在內湖新增麵包中央工廠，規模約 200 坪，可供應「岩島成」門市部分麵包品項，而大成也與知名甜點品牌「15 區」策略結盟，未來將強化「岩島成」甜點品項。



至於南僑也積極布局烘焙領域，除提供烘焙用的南僑油脂、南僑冷凍麵糰等外，近年也努力推廣漢餅文化，並將相關產品推廣到中國大陸，隨著中秋節對油脂等需求提升，有利業績增溫。



而德麥財務長邱俊榮日前表示，隨著德麥中國營運調整成效顯現，對於第三季業績樂觀看待；德麥今年在台灣目標為增加非乳製品烘焙主、副原料銷售量，主動推出麵包、糕餅類成品給烘焙零售業者，終端消費量增加可增加烘焙業者對德麥的訂單，先前「髒髒包」系列產品，麥巧克力粉銷售量大增；現在焦點轉向水果餡以及預拌粉。



而德麥中國大陸布局方面，德麥無錫芝蘭雅，經過 2016-2017 年兩年德麥台灣經營團隊進駐無錫芝蘭雅調整內部管理系統，成效逐漸顯現。至於中國大陸擴展部分，今年 6 月與開發區簽訂土地合同，將等到環評方案確定，預計於今年第三季進行工程項目招標，投資人民幣約 1 億元，由於擴廠搬遷，預估 2020 年下半年新廠可開始運行，屆時產能將可增加 2.5 倍的量。