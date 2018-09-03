搶攻年逾百億元速食麵商機 統一滿漢御品擴大通路進軍電商平台

看好台灣速食麵市場歷經 2014 年食安風波後，自 2015 年起已連續三年成長，而成長動力來自於高價位產品帶動；搶在中秋節前夕，統一 (1216) 高價位麵一碗 248 元的「滿漢御品 ‧(火巴)燒牛肉麵」為擴大銷售通路，除增加 7-11 門市銷售店數外，同時也布局網購電商平台，而高價麵上市至今約兩年，累積銷售量逾 5 萬碗，創造營業額逾千萬元。除統一外，南僑 (1702) 小廚師速食麵也走高檔路線，加上點水樓特製口味，銷量也逐漸增溫。根據尼爾森市調數據顯示，台灣泡麵產值在 2014 年因受油安事件衝擊僅 87.31 億元，不過 2015 年產值回升至 88.34 億元，2016 年產值成長至 104 億元，至於去(2017) 產值成長至 109.4 億元；整體市場自油安後逐年成長，消費者對於國內速食麵信心回流。



統一強調，「滿漢御品 ‧(火巴) 燒牛肉麵」為精品級牛肉麵，碗體外觀設計精美，食材精選每頭牛僅有 1% 的特殊部位腱肉，經過四川古式料理技術「(火巴) 燒」，把醬汁徹底入味，吃起來軟嫩通透，加上專利的非油炸波浪麵，全新高檔製作；而滿漢御品自 2016 年推出至今，配合春節、端午、中秋三大送禮節慶推出限時、限量販售，累積穩定客群，至今已推出 8 次波段，且波波完銷，今年統一滿漢御品中秋檔期將在 7-11 門市及電商平台銷售，增加消費者購買便利性，預計限量 6000 碗。統一超商特定門市、MOMO 線上購物即將分別在 9 月 7 日、9 月 17 日開賣。