長城一帶一路(00524-HK)：e-Kong Pillars要求楊俊偉完成轉讓100萬股星亞股份

長城一帶一路(00524-HK)公佈，有關e-Kong Pillars與楊俊偉就清償出售570萬股星亞股份訂立的和解協議。

於2018年8月31日，e-Kong Pillars接獲楊俊偉發出的有關延長時限函件，表示彼將安排於2018年9月10日或之前轉讓100萬股星亞股份予e-Kong Pillars，而餘下750萬股星亞股份將於2018年10月26日或之前轉讓予e-Kong Pillars。

儘管已發出延長時限函件，惟楊俊偉於2018年9月11日知會e-Kong Pillars，表示無法按延長時限函件原先所示安排於2018年9月10日或之前向e-Kong Pillars轉讓100萬股星亞股份。然而，楊俊偉並無回覆預期轉讓完成日期。於2018年9月11日，e-Kong Pillars向楊俊偉送達催促函件，據此，e-Kong Pillars要求楊俊偉儘快並無論如何於2018年9月18日或之前完成該轉讓。

鑑於現時情況，e-Kong Pillars將就強制執行轉讓剩餘星亞股份的措施進一步向其法律顧問徵求法律意見，並可能於諮詢其法律顧問意見後再次考慮提起法律程序。公司保留權利在必要時向楊俊偉採取法律行動，強制執行有關轉讓，並就集團因楊俊偉的行為所蒙受的任何損害賠償提出申索。

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