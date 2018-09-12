【運達投顧】近日要留意反彈的訊號啟動

◆盤勢分析

台股這幾天在國際股市表現中是最弱勢的，這是因為籌碼面的因素而融資斷頭的訊號已經浮現，通常這一段時刻都是散戶最恐慌但也是大盤或個股落底的機會，台股是否有機會反彈？該如何研判分析如下：

1. 昨天融資大減 45 億元兩天來融資已經減了 79 億來到 1644 億元，這個水位不只破前低 4 月低點 1733 億元，離今年 2 月的最低點 1610 億只差 30 多億元，連續兩天融資的大減已經讓籌碼開始趨於穩定，今天上市櫃融資維持率低於 130% 面臨追繳的股票高達 124 檔，可見融資今天還會續減；而上櫃市場昨天融資又減了約 19 億元來到 617 億元已經創一年多以來的新低，若我們將融資的水位跟指數的位置做比較：上市融資接近今年 2 月低點而台股 2 月的低點在 10189 點目前指數約在 10700 點附近，可見上市融資的減肥已經領先指數來到低檔區，由於這兩天還有個股面臨融資追繳所以指數在此稍微有些震盪反覆測底也適合理的，但融資先落底所以這裡反而要注意不要賣在低檔；而上櫃融資屢創新低目前指數約在 132 點早就跌破今年 2 月低點 136 點，可見上櫃已經有超跌的現象所以近日上櫃的漲停家數卻一直增加，可見個股落底後的上漲已經開始啟動。以上就上市櫃的籌碼與指數位置來看融資成功減肥已經讓台股有跌深反彈的機會，這與我們上週就提示台股的上漲時刻落在本週後半週的預測幾乎是雷同的，所以未來這兩天要留意台股隨時有跌深反彈的走勢。

2. 外資昨天期貨多單大減了 1.1 萬口來到 3.3 萬口，由於台股連續兩天的大跌外資期貨倉位也會受到影響所以出現縮減也是合理的，由於這兩天亞洲匯率仍偏向貶值人民幣也貶破了月線新台幣也受拖累，因此外資在匯率貶值的壓力下也不得不縮減一下倉位，可是外資在現貨市場卻是反向買超有低接撿便宜的動作，從 8/30 指數來到高點後的下跌到昨天外資現貨共買超了 94 億元，現貨買超期貨調節接下來台股又面臨到跌深反彈的時刻，台灣 50 這幾天也受大盤弱勢影響而出現拉回可是仍守穩在月線之上維持多方架構，所以仍有利下週的台指期結算仍有反彈拉高的機會，若期貨多單可以開始增加那麼多方的反撲有機會讓台股的反彈延續到下周三的期貨結算，所以近日的觀盤指標反彈力道是否強勁要看外資期貨倉位可否又回到 4 萬口之上。

3. 今天還有些個股仍再創波段低點，如：台勝科揚明光昂寶聯茂良維致伸中美晶… 等，這是因為個股的融資減肥還不夠，而高檔補跌的有：智邦嘉澤創意… 等，散戶面臨融資斷頭時為了補維持率通常都會波及到高檔股所以補跌的壓力重，因此在選股的過程中要留意融資高以及位階高的個股仍要避開。大盤短時間還會受到個股斷頭的影響，所以個股的上漲會先優於大盤，選股的方向：1. 股價落底且經過擴底者，2. 沒有融資斷頭疑慮者，3. 不須大量的股票拉抬容易，符合這三個條件者先以中低價股以及生技股為主。

※運達投顧 蕭春源分析師

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