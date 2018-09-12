美元上漲 因對美中貿易沖突的擔憂帶動避險買盤

美元兌一籃子主要貨幣周二微幅上漲，因擔憂中國和美國之間的貿易摩擦，激發對美元的避險買需。

一項周二曝光的會議議程顯示，中國下周將會要求世界貿易組織(WTO)就對美國實施制裁給予批準，事涉2013年中國提出的美國傾銷稅爭端，美方並未遵守WTO的裁決。

“(美國與)中國的消息不好，”ISI Evercore策略師Stan Shipley表示，“要解決這個問題還需要很長時間。”

對全球兩大經濟體之間貿易爭端的擔憂，蓋過了對英國退歐協議條款可能達成一致的樂觀情緒，令歐元和英鎊回吐部分在周一錄得的漲幅。

澳元是中國和美國貿易緊張局勢拖累的另一個受害者。澳元兌美元下跌至2016年2月以來的最低水平。

不過，Shipley稱，有跡象顯示，特朗普政府正在朝著解決與加拿大和歐洲貿易問題的方向推進，這令人鼓舞。

美國股市上漲也提振美元，標普500指數.SPX上升0.38%。

美元指數上升0.09%，至95.239。美元指數周一下跌超過0.2%，因歐元和英鎊上漲，此前歐盟首席談判代表巴尼爾暗示可能達成英國脫歐協議。

意大利經濟財政部長特裏亞周一預計，隨著政府提出其倍受關註的2019年預算計劃，該國公債收益率將下跌；他的講話帶動意大利公債收益率下跌，支撐歐元上漲。

歐元兌美元EUR=EBS最初上漲0.4%，至1.16445美元，在美國早盤轉跌。隨後，在德國《明鏡》周刊報導，德意志銀行(DBKGn.DE)和德國商業銀行(CBKG.DE)高管對合並持愈發開放的態度後，歐元縮減跌幅，報1.15865美元，日內幾無變動。

根據路透數據，英鎊兌美元GBP=D3周二稍早觸及五周高位，之後回落至1.2989美元，日內下跌0.3%。

澳元兌美元AUD=D4下滑0.16%，至0.71010美元，此前降至2016年2月以來最低，因擔心貿易戰對中國經濟造成的任何損害將可能損及澳洲的出口商。

新西蘭元兌美元NZD=D4報0.6507美元，徘徊在兩年半低位附近。離岸人民幣兌美元CNH=EBS跌0.2%，至6.8673元，此為兩周半低位。

路透紐約9月11日

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