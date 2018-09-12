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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/09/11  107/09/10 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     36.50000   35.63000   0.87000    2.44176
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      15.11000   14.84000   0.27000    1.81941
元大滬深300單日反向1倍基金                                       16.48000   16.20000   0.28000    1.72840
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  8.17000    8.04000   0.13000    1.61692
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.81000   27.43000   0.38000    1.38534
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                22.26000   21.97000   0.29000    1.31998
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               13.86000   13.68000   0.18000    1.31579
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            14.73000   14.54000   0.19000    1.30674
元大日經225基金                                                  28.43000   28.09000   0.34000    1.21040
復華恒生單日反向一倍基金                                          9.24000    9.13000   0.11000    1.20482
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                16.05000   15.86000   0.19000    1.19798
野村台灣高股息基金                                               23.98000   23.71000   0.27000    1.13876
元大台商收成基金                                                 23.49000   23.23000   0.26000    1.11924
元大台灣中型100基金                                              32.46000   32.12000   0.34000    1.05853
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.84000   13.70000   0.14000    1.02190
統一全球新科技基金(人民幣)                                       16.81000   16.64000   0.17000    1.02163
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                14.87000   14.72000   0.15000    1.01902
保德信歐洲組合基金                                               10.30000   10.20000   0.10000    0.98039
元大泛歐成長基金                                                  9.30000    9.21000   0.09000    0.97720
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  47.77000   47.32000   0.45000    0.95097
瀚亞巴西基金                                                      4.25000    4.21000   0.04000    0.95012
元大台灣高股息基金                                               26.75000   26.50000   0.25000    0.94340
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.63530    9.54560   0.08970    0.93970
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                11.06460   10.96160   0.10300    0.93964
新光大三通基金                                                   18.54000   18.37000   0.17000    0.92542
景順台灣科技基金                                                 29.81000   29.54000   0.27000    0.91401
野村歐洲高股息基金季配型                                          7.80000    7.73000   0.07000    0.90556
保德信科技島基金                                                 25.72000   25.49000   0.23000    0.90231
新光特選內需收益ETF基金                                          20.64000   20.46000   0.18000    0.87977
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    20.31000   20.14000   0.17000    0.84409
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