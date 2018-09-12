[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/09/11 107/09/10 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 36.50000 35.63000 0.87000 2.44176 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 15.11000 14.84000 0.27000 1.81941 元大滬深300單日反向1倍基金 16.48000 16.20000 0.28000 1.72840 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 8.17000 8.04000 0.13000 1.61692 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.81000 27.43000 0.38000 1.38534 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 22.26000 21.97000 0.29000 1.31998 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.86000 13.68000 0.18000 1.31579 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.73000 14.54000 0.19000 1.30674 元大日經225基金 28.43000 28.09000 0.34000 1.21040 復華恒生單日反向一倍基金 9.24000 9.13000 0.11000 1.20482 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 16.05000 15.86000 0.19000 1.19798 野村台灣高股息基金 23.98000 23.71000 0.27000 1.13876 元大台商收成基金 23.49000 23.23000 0.26000 1.11924 元大台灣中型100基金 32.46000 32.12000 0.34000 1.05853 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.84000 13.70000 0.14000 1.02190 統一全球新科技基金(人民幣) 16.81000 16.64000 0.17000 1.02163 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.87000 14.72000 0.15000 1.01902 保德信歐洲組合基金 10.30000 10.20000 0.10000 0.98039 元大泛歐成長基金 9.30000 9.21000 0.09000 0.97720 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 47.77000 47.32000 0.45000 0.95097 瀚亞巴西基金 4.25000 4.21000 0.04000 0.95012 元大台灣高股息基金 26.75000 26.50000 0.25000 0.94340 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.63530 9.54560 0.08970 0.93970 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.06460 10.96160 0.10300 0.93964 新光大三通基金 18.54000 18.37000 0.17000 0.92542 景順台灣科技基金 29.81000 29.54000 0.27000 0.91401 野村歐洲高股息基金季配型 7.80000 7.73000 0.07000 0.90556 保德信科技島基金 25.72000 25.49000 0.23000 0.90231 新光特選內需收益ETF基金 20.64000 20.46000 0.18000 0.87977 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.31000 20.14000 0.17000 0.84409 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------