古裝皮、電玩骨 宮女奮鬥劇熱銷80國

文●管婺媛

心機、算計與人性，是宮鬥劇抓緊觀眾目光的元素，《延》劇不只機關算計，還電玩化，走出宮廷劇新徑。(來源．愛奇藝台灣站提供)

一個出身低微的宮女，為了報殺姊之仇，一路從繡房宮女，搖身一變成為乾隆皇帝寵愛的皇貴妃，威壓六宮。

這部敘述宮女奮鬥記的《延禧攻略》（以下簡稱《延》）成了今夏兩岸最紅的宮鬥劇，開播 1 個月，累計逾 92 億人次觀賞，平均每集有 1 億 6 千萬人觀看，打破網路劇在單一平台播映紀錄。

相較 6 年前《甄嬛傳》熱潮，讓眾多女明星開口閉口稱「本宮」，這回許多女星如林心如、楊謹華、小 S 也成《延》劇粉，自承半夜追劇，還上傳劇中角色合成照。該劇目前已發行 80 多個國家，連美國 HBO 也預計要買下該劇版權，被陸媒與網友稱作「現象級」劇作。

一部情節看似一點也不新的宮鬥劇，卻能在舊瓶裡注入吸引 92 億人次追飲的新酒，到底有何能耐？

它暴紅第 1 招，在於「快」。它看準了政策造成的市場缺口，搶快在網路平台上播映。

台灣數位文化協會理事商台玉指出，今年以來，中國政府在政策上有所謂的「限古令」（編按：電視台播映的歷史劇不可竄改史實、不可宮鬥），各大電視台因此在黃金時段安排上對古裝劇敬而遠之。如周迅主演的《如懿傳》、范冰冰主演的《巴青傳》，都先後卡在歷史改編爭議上，不是延播就是禁播，《延》劇因此能在市場鬧宮廷劇荒的情況下，殺出重圍。

情節像闖關，一回合解決

第 2 招，開啟電玩式宮鬥劇模式。《延》一反過去宮鬥劇情密麻鋪陳，在情節發展速度上，像玩電玩攻略遊戲般，讓女主角一集集闖關打怪、升級戰力。

「它的『回合感』很重、很快，平均 1、2 集內，就能把一個情節解決掉（指危機處理），完全符合網路、電玩世代觀眾的口味，」中國資深影視策畫人汪琳佳分析，這種情節安排，跟英美劇的「快」不同，「《延》是讓觀眾快速抒發現實生活中的情緒，娛樂性高；英美劇則是在短時間內快速給觀眾大量劇情訊息。」

該劇女主角魏瓔珞，從一個繡房宮女，一路過關斬將，成為後宮僅次皇后之下的令妃，不止上位速度快，報仇雪恨也絲毫不拖泥帶水。劇情發展不到 1/3，她就成功為姊姊報仇，不到 2/3，又再次替富察皇后除去仇敵。

人物像「副本」，結盟反擊

而劇中人物安排，也充滿電玩元素，如劇中好人會變壞人、壞人又轉好人。「《延》劇情裡會有突然『黑化』的魔王，還有突然與主角同一陣線的『召喚獸』，這種電玩式的情節，成功抓到○○後世代的口味。」劇評家柯志遠指出。

除了劇情電玩風，《延》的主角人物設定，一反宮廷劇套路，是該劇暴紅的第 3 招。

「以往的宮鬥劇女主角，前半段都要受盡委屈，後半段強大後才復仇反擊。但《延》的女主角不一樣，她從第 1 集就開始反擊打壓者，以牙還牙、有仇必報！」汪琳佳說。

劇中的魏瓔珞，就像女版半澤直樹，十足的腹黑女，她秉持著「人不犯我，我不犯人；人若犯我，絕不以德報怨」原則，這種腹黑生存術，讓許多觀眾再度將其與職場生存做連結，吸引廣泛收視群，劇中台詞也成新一代的職場生存金句。

創造新金句的同時，又與舊經典連結，是它暴紅的第 4 招。

場景復刻清朝，具歷史考證

《延》出自中國頗受爭議的製作人于正之手，不少劇評家過去批評他美術用色浮濫誇張、劇本情節抄東抄西，連劇作家瓊瑤也曾與他對簿公堂。但此劇一出卻贏得正評，原因之一，是他再度讓作品與瓊瑤經典戲做連結。

「話題炒作是他（于正）強項，但這次他沒給人惡俗感，他換成宮女視角演繹乾隆與後宮故事，成功與在中國重播 20 年的《還珠格格》扯上關係，喚起觀眾記憶，」柯志遠指出，「讓這部戲討論後勁很強。」

此外，精緻的場景、道具與服裝，是吸住觀眾的第 5 招。

于正受訪時說，他就是要「復刻清宮」，從一把扇子、一個門簾、嬪妃頭飾都要講究，「光一個頭面，我就花了（人民幣）100 多萬。」他不只請來曾指導《軍師聯盟》、《道士下山》的美術指導欒賀鑫，還找來歷史學者當顧問，讓劇中道具、情節貼近史實。如妃嬪的絳唇妝、一耳三鉗，劇中出現的崑曲、類似煙火的「打鐵花」橋段，都有其歷史考證。

抓準天時、地利，是《延》暴紅原因之一，但在細節下功夫、抓準現代群眾喜好，或許才是讓它能吸住觀眾眼球的不變法則。

【延伸閱讀】

拒當職場好人！劇中名言爽度破表

講人際關係：

1. 「人不犯我，我不犯人； 人若犯我，絕不以德報怨。」

2. 「人要心存良善，但更要懂得自保。」

說環境現實：

3. 「紫禁城就是紫禁城，捧高踩低、背叛傾軋（指毀謗排擠）是常事。」

4. 「天道不公，世道無情，要想不為魚肉，只能我持刀俎。」

推新倫理學：

5. 「我付出三分，得讓他見五分，付出五分，得讓他還十分，只有這樣才是公平公正，若一直背地付出，根本沒人懂得珍惜。」

整理：管婺媛

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來源：《商業周刊》 1606 期

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