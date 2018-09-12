美股盤後—科技股反彈 道瓊指數上漲逾百點 化解貿易緊張憂慮

隨著能源和電信股的上漲，科技股也出現反彈。美國股市週二 (11 日) 收高，投資者仍關注中美間的貿易局勢變化。

道瓊工業平均指數收高 113.99 點或 0.44% 至 25971.06。

Nasdaq 指數收高 48.31 點或 0.61% 至 7972.47 。

S&P 500 指數收高 10.76 點或 0.37% 至 2887.89。

費城半導體指數收低 13.85 點或 1.01% 至 1361.89。

蘋果發表會前股價上漲

蘋果股價在連跌 4 天之後，於週二大漲 2.5%，瑞銀分析師將目標價格從 215 美元上調至 250 美元，蘋果新品發表會預計週三在新總部舉行。

Netflix 和亞馬遜分別上漲 2.2% 和 2.5%，而 Twitter 則上漲 1.2%。S&P 500 的科技類股平均上漲 0.8%，不過由於 Facebook 和 Twitter 等社群媒體公司面臨著監管可能增加的壓力，9 月以來科技股仍下跌 1.8%。

貿易戰牽動盤勢

隨著華爾街對全球貿易的擔憂，全球股市週二表現偏弱，在美中易緊張局勢加劇之下，中國將尋求 WTO 授權對美國實施制裁。

美國總統川普上週表示，他已準備好向中國加課額外價值 2670 億美元的關稅。美國政府之前已宣布，將對 2000 億美元的中國商品徵收關稅。

B. Riley FBR 首席市場策略師 Art Hogan 表示，雖然美國和加拿大之間的貿易談判中可能得到一些好消息，但與中國關係惡化，重新引發貿易恐慌。

波音股價先往下跌 1.3%，然後收盤上漲 1%。開拓重工 (caterpillar) 股價則由原本下挫 1.2%，最終跌幅縮減為 0.1%。

能源類股走高

在原油期貨價格大幅上漲的推動下，能源類股普遍走高。

Earnings Scout 公司執行長 Nick Raich 表示，市場的擔心情緒有些過度，因為減稅、促進就業法案、以及減輕監管負擔等因素帶來的好處，遠遠超過升息、關稅摩擦與海外經濟疲軟等因素對美股的影響。

在野村證券分析師發布特斯拉「不再可投資」的報告之後，特斯拉股價週二下跌 3.7%。