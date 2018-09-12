香港金融(00007-HK)22億元向大股東購馬達加斯加天然氣業務

香港金融集團(00007-HK)公布，該公司全資附屬控石油天然氣集團以22億元向控股股東許智銘收購馬達加斯加天然氣集團全部股權。代價其中1.5億元將以現金支付，其餘20.5億元將發行3年期可換股票據支付，初始換股價為1元，較昨日收市價有溢價約13.6%。

馬達加斯加天然氣集團主要資產包括於馬達加斯加首都安塔那那利佛省(Antananarivo Province)、塔馬塔夫(Tamatave)及圖萊亞爾(Tulear)政府行政管轄區域興建天然氣管道及網絡，以及向該等政府行政管轄區域之住宅、商業及工業樓宇供應天然氣之獨家經營權，為期25年；及於安塔那那利佛省、塔馬塔夫及圖萊亞爾政府行政管轄區域興建及經營合共300座加油站及加氣站連同配套便利店之經營權。

該公司認為，未來馬達加斯加主要城市對加油站及加氣站以及住宅、商業及工業用途之天然氣之需求將上升。公司預期透過收購事項參與供應天然氣及經營加油站及加氣站業務將為該集團油田未來將予可能生產之石油及天然氣取得可靠分銷網絡。

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