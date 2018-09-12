美國7月JOLTS職位空缺創新高 勞動力市場需求強勁

周二美國勞工部數據顯示，美國 7 月 JOLTS 職位空缺 693.9 萬人，創歷史新高，遠超預期的 667.5 萬人，6 月前值也由 666.2 萬人大幅上修為 682.2 萬人，修正前創 2000 年以來歷史次高。

從夏初起，美國 JOLTS 職位空缺連續數月高於美國求職人數。職位空缺數量的增加可能意味著美國僱主難以找到技術匹配的員工，也顯示出勞動力市場需求的強勁。

美元指數在數據發布後有沖高回落跡象，但仍接近日內高位，站穩 95 關口上方。美股三大指數悉數轉漲。

當經濟向好、前景樂觀、就業市場需求旺盛，美國勞動者開始對薪資有了更高的要求，他們往往會選擇自願性離職，跳槽來獲取更高的報酬。而跳槽高發，意味著整體薪資的上漲可能馬上就要到來。而薪資的上漲可能會給通貨膨脹帶來上行壓力。

JOLTS（Job Openings and Labor Turnover Survey，職位空缺和勞動力流動調查）是美國勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）統計的衡量職位缺口的數據，收集的數據包括每個月零售業、製造業以及不同的辦公室的職位空缺、僱傭、裁員、自主離職率等。儘管 JOLTS 數據比非農就業、聯準會新指標「就業市場狀況」等指標滯後一個月，前任聯準會主席葉倫仍視其為反映勞動力市場效率和員工信心的重要指標。