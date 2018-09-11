中磊受貿易戰拖累股價探底 祭庫藏股擬買回1萬張

網通設備廠中磊 (5388-TW) 近來股價走弱，公司今 (11) 日公告，董事會通過實施第九次庫藏股，自明 (12) 日起至 11 月 9 日，將從集中市場買回庫藏股 1 萬張，價格區間為每股 34.3 元至 86.3 元，低於區間價格下限，將繼續買回；公司指出，此次買回股份目的為轉讓予員工。

雖然中磊總經理王煒日前在法說會上指出，隨著累積存貨 8 月起開始出貨消化，下半年營收可望較上半年成長雙位數，加上高毛利產品占比提高，下半年毛利率及營益率有望走揚。

不過市場擔憂美中貿易戰情勢加劇，營運動能趨緩中磊今日盤中最低來到 48.55 元，續探波段低點，所幸在買盤支撐下，終場小漲 0.82%，以 49.4 元紅盤作收。

而中磊下午也公告將買回 1 萬張庫藏股轉讓予員工，公司指出，此次買回張數占公司已發行股份之 4.07%，買回股份所需金額上限僅占流動資產之 4.40%，並不影響公司資本之維持。

中磊 8 月營收新台幣 30.37 億元、月增 11.47%，年減 14.26%，累計 1-8 月營收 210.26 億元，年減 13.97%。

中磊上半年受到美中貿易戰影響，中國客戶遞延出貨，加上原物料上漲，稅後純益 3.23 億元、年減 41%，每股純益 1.32 元，毛利率雖然維持在 13% 附近，不過營收減少，導致營益率無法維持在 4 至 5% 水準。